Iga Świątek szuka nowego trenera. Na giełdzie nazwisk pojawił się szkoleniowiec legendy

Iga Świątek oficjalnie potwierdziła zakończenie kooperacji z belgijskim szkoleniowcem.

Dziennikarze prześcigają się w typowaniu nowego członka sztabu, wskazując m.in. na byłego współpracownika utytułowanego Hiszpana.

Kim jest doświadczony Francisco Roig?

O rozstaniu z Wimem Fissettem zawodniczka z Raszyna poinformowała kibiców w poniedziałek. Zmiany w sztabie to pokłosie sensacyjnej porażki podczas turnieju Miami Open, gdzie Polka pożegnała się z rywalizacją już po pierwszym meczu, ulegając Magdzie Linette 6:1, 5:7, 4:6. Chociaż nazwisko nowego szkoleniowca nie zostało jeszcze oficjalnie zaprezentowane, tenisistka zaznaczyła w mediach społecznościowych, że pozostali członkowie jej ekipy zachowują swoje dotychczasowe posady.

"Po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń. Dziękuję Ci Trenerze za ten czas i za lekcje, jakie dzięki Tobie odebrałam. Życzę Ci wszystkiego dobrego - zarówno zawodowo, jak i prywatnie" - napisała Iga Świątek.

W przestrzeni medialnej błyskawicznie zaczęły krążyć plotki o potencjalnych kandydatach na zwolnione stanowisko. Według doniesień serwisu polski-tenis.pl, poważną opcją jest uznany hiszpański fachowiec, który zdobył sławę u boku Rafaela Nadala. Tajemniczym kandydatem do sztabu Polki miałby być Francisco Roig.

Kim jest Francisco Roig? To on może zostać nowym trenerem Igi Świątek

Francisco Roig w przeszłości sam rywalizował na światowych kortach, skupiając się przede wszystkim na zmaganiach deblowych. Największy rozgłos przyniosła mu jednak rola drugiego trenera Rafaela Nadala w latach 2005-2022, gdzie ściśle współpracował z Tonim Nadalem, a w późniejszym okresie z Carlosem Moyą oraz Markiem Lópezem. Towarzyszył tenisiście z Majorki przy zdobyciu wszystkich 22 triumfów wielkoszlemowych. W kolejnych etapach kariery szkoleniowiec prowadził Matteo Berrettiniego od grudnia 2023 do października 2024 roku, a następnie przez pół roku (od sierpnia 2025 do stycznia 2026) trenował Emmę Raducanu, z którą rozstał się zaraz po Australian Open 2026. Aktualnie Hiszpan pełni funkcję dyrektora technicznego w barcelońskiej BTT Tennis Academy.

