Iga Świątek i inni walczą o miliony w Miami Open 2026. Ujawniono kwoty nagród dla tenisistów

Gigantyczne pieniądze na kortach w Miami

Trwająca impreza Miami Open przyciąga wzrok kibiców ze względu na rekordową pulę nagród finansowych dla uczestników. W zmaganiach singlistów toczy się gra o prawdziwą fortunę, a triumfatorzy mogą liczyć na wypłatę przekraczającą 1,15 miliona dolarów. Warto prześledzić, na jakie premie w tegorocznych zawodach na Florydzie mogą liczyć Iga Świątek oraz inni czołowi gracze światowego formatu.

Amerykańskie zawody Miami Open stanowią drugi po Indian Wells niezwykle ważny marcowy przystanek w kalendarzu WTA 1000 i ATP Masters 1000. Po zmaganiach na kalifornijskich kortach, światowa elita przeniosła się na Florydę, by walczyć o kolejne tytuły i niezwykle atrakcyjne czeki. W obecnej edycji singlowych pucharów bronią Aryna Sabalenka oraz Jakub Mensik.

Polska tenisistka Iga Świątek święciła triumf w Miami w 2022 roku, notując wtedy fenomenalną serię 37 kolejnych wygranych, kiedy absolutnie nikt nie potrafił jej pokonać. Specyfika kortów na Florydzie jest jednak dla niej bardziej wymagająca niż w Indian Wells, ponieważ nawierzchnia jest znacznie szybsza, piłka odbija się niżej, a grę utrudnia wysoka wilgotność powietrza, za którą Polka nie przepada. W ubiegłym sezonie Raszynianka przeżyła tam spore rozczarowanie, żegnając się z rywalizacją na etapie ćwierćfinału po bolesnej przegranej 2:6, 5:7 z rewelacyjnie dysponowaną Alexandrą Ealą.

Premie w Miami Open 2026. Nagrody dla Igi Świątek i singlistów

Zarobki w tegorocznym Miami Open 2026 robią ogromne wrażenie, a organizatorzy zadbali o to, by pule dla kobiet i mężczyzn w zmaganiach singlowych były w stu procentach identyczne. Za sam występ w pierwszej rundzie zawodnicy zainkasują po 24 335 dolarów, a na mistrzów czeka kwota rzędu 1,51 mln dolarów. Oficjalne zestawienie premii za poszczególne etapy w turnieju singla kształtuje się następująco:

1. runda - 24 335 dolarów

2. runda - 36 110 dolarów

3. runda - 61 865 dolarów

4. runda - 105 720 dolarów

ćwierćfinał - 193 645 dolarów

półfinał - 340 190 dolarów

finał - 612 340 dolarów

zwycięstwo - 1 151 380 dolarów

Iga Świątek odpadła z hukiem z Miami Open!