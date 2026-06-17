Hit MŚ 2026. Czy Anglia zrewanżuje się Chorwacji za dawną porażkę?

Starcie gigantów w grupie L

Środowy mecz Anglia – Chorwacja w ramach grupy L to bez wątpienia najciekawsze wydarzenie kolejnego dnia piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Obie reprezentacje mają na swoim koncie solidne występy na poprzednim mundialu. Anglicy zakończyli udział na ćwierćfinale po porażce z Francją, natomiast Chorwaci zdobyli brązowe medale.

Kibice z pewnością pamiętają spotkanie tych drużyn z półfinału mistrzostw świata rozegranych osiem lat temu. Wówczas po dogrywce reprezentacja Chorwacji pokonała Anglików 2:1. Eliminacje do obecnego turnieju obie ekipy przeszły bez większych problemów – Anglia wygrała wszystkie osiem spotkań, nie tracąc ani jednej bramki, a Chorwacja zanotowała siedem zwycięstw i jeden remis.

Powrót po ponad pół wieku

W grupie K faworyzowana Portugalia podejmie Demokratyczną Republikę Konga. Afrykańska drużyna wraca na mistrzostwa świata po 52 latach przerwy – w 1974 roku, grając jako Zair, zespół przegrał wszystkie mecze bez zdobycia gola. Z kolei dla Portugalii może to być ostatni mundial z 41-letnim Cristiano Ronaldo w składzie, który cztery lata temu wraz z drużyną odpadł w ćwierćfinale z Marokiem.

Swój absolutny debiut na mistrzostwach zaliczy Uzbekistan, który zmierzy się z Kolumbią. Trenerem azjatyckiej drużyny jest były reprezentant Włoch Fabio Cannavaro, a uzbecką obronę przetestuje ofensywnie grająca Kolumbia z Luisem Diazem na czele. Do 1/16 finału turnieju, który potrwa do 19 lipca, awansują po dwie najlepsze drużyny z 12 grup oraz osiem zespołów z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.