Potężna fala upałów uderzy już w najbliższych dnia. Temperatury przekroczą 40 stopni

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-17 9:33

Nadciąga drastyczna zmiana aury na Starym Kontynencie. Wkrótce również w naszym kraju zrobi się niezwykle gorąco, a apogeum prognozowane jest na weekend 20-21 czerwca. Słupki rtęci przekroczą barierę 30 stopni Celsjusza. Prawdziwe załamanie szykuje się jednak w innych państwach europejskich, gdzie termometry pokażą ponad 40 stopni. Warto zapoznać się z tymi prognozami przed urlopem.

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Autor: Canva.com
  • Nadciągające nad Europę gorące fronty przyniosą ponad 30 stopni Celsjusza w naszym kraju oraz skrajnie niebezpieczne 40 stopni na południowych krańcach kontynentu.
  • Tak gwałtowny skok wskaźników na termometrach odbije się na zdrowiu obywateli, a długotrwały skwar w europejskich kurortach stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.
  • Kluczowe staje się wdrożenie odpowiednich zasad bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie własnego organizmu i przestrzeni mieszkalnej przed nadchodzącym żarem.

Pierwsza fala upałów w Polsce. Prognozy dla Europy są alarmujące

Pierwsze w tym sezonie tak wysokie temperatury wielkimi krokami zbliżają się do terytorium naszego państwa. W czasie zbliżającego się weekendu, czyli 20 i 21 czerwca, wskaźniki na termometrach bez problemu pokonają barierę trzydziestu stopni Celsjusza. Trudne warunki atmosferyczne zostaną dodatkowo spotęgowane przez wyjątkowo gwałtowną dynamikę zmian pogodowych. Przeskok z obecnych 17 stopni do ponad 30 nastąpi w błyskawicznym tempie, co natychmiast uderzy w samopoczucie wielu z nas. Zmęczenie, ból głowy oraz silne rozdrażnienie to objawy, z którymi będą musieli zmierzyć się przede wszystkim meteopaci i osoby cierpiące na migreny.

Krajowe warunki nie zapowiadają się jednak tak dramatycznie, jak sytuacja w południowej części kontynentu europejskiego. Synoptycy ostrzegają, że nadejdzie tam wielodniowy okres z temperaturami drastycznie przekraczającymi 40 stopni Celsjusza. Zjawisko to wynika z przebudowy pola barycznego, która zablokuje gorące masy powietrza nad zachodnimi i południowo-zachodnimi terytoriami. Hiszpańskie i włoskie stacje meteorologiczne już w tym momencie notują wskazania rzędu 37 stopni Celsjusza. Jak informuje serwis dobrapogoda24.pl, morderczy skwar wkrótce rozszerzy swój zasięg i uderzy również w mieszkańców Portugalii oraz Francji.

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Zasady bezpieczeństwa podczas upałów. Nawodnienie organizmu to podstawa

Przebywanie na zewnątrz w warunkach skrajnego gorąca niesie ze sobą ogromne ryzyko zdrowotne. Największą ostrożność muszą zachować seniorzy oraz pacjenci zmagający się z cukrzycą, nadciśnieniem i schorzeniami kardiologicznymi. Medycy stanowczo odradzają opuszczanie budynków w godzinach południowych, kiedy promieniowanie słoneczne osiąga swoje maksimum. Koniecznością jest osłanianie głowy, aby nie dopuścić do groźnego w skutkach przegrzania. Kluczowym elementem ochrony pozostaje odpowiednia podaż płynów. Specjaliści zalecają przyjmowanie znacznie większej ilości wody niż zazwyczaj, a wytyczne mówią o spożywaniu nawet do 54 litrów płynów w ciągu doby. Istotną rolę odgrywa również właściwy ubiór. Przy lejącym się z nieba żarze warto stawiać na oddychające, naturalne materiały, takie jak bawełna czy len, które chronią ciało przed nadmierną kumulacją ciepła.

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Sprawdzone sposoby na upały. Jak obniżyć temperaturę w mieszkaniu?

Otwieranie okien w samym środku gorącego dnia to powszechny błąd, który popełnia wielu z nas. Wpuszczanie do środka rozgrzanego powietrza całkowicie niszczy efekty domowej izolacji i powoduje natychmiastowy wzrost temperatury w pokojach. Wymianę powietrza należy przeprowadzać wyłącznie późną nocą lub o świcie, gdy warunki na zewnątrz są chłodniejsze niż w obrębie czterech kątów. Kolejnym potężnym problemem bywa zaniedbana izolacja dachu lub poddasza, przez co nagrzane powietrze w błyskawicznym tempie przedostaje się do wnętrza budynku.

Istnieją jednak skuteczne i niewymagające zużycia energii elektrycznej metody na ochłodzenie pomieszczeń. Jednym z nich jest zastosowanie wilgotnych zasłon. Grube materiały lub prześcieradła wystarczy delikatnie zmoczyć wodą i umieścić w otworach okiennych. Należy pamiętać, aby tkaniny były jedynie lekko wilgotne, a nie ociekające cieczą. Proces parowania działa w tym przypadku jak naturalny system klimatyzacji obniżający temperaturę wpadającego powietrza. Tę technikę trzeba połączyć z regularnym nawilżaniem materiału oraz nocnym wietrzeniem, co zapobiegnie gromadzeniu się szkodliwej wilgoci w mieszkaniu.

Rekordowe temperatury z przeszłości. Ekstremalne upały w Słubicach

Wysokie temperatury latem nie są anomalią, jednak niepokój budzi ich rosnąca częstotliwość i siła. W minionych latach mieszkańcy naszego państwa wielokrotnie musieli stawiać czoła bezlitosnym falom gorąca, co dobitnie uświadamia potrzebę właściwego przygotowania. Zdecydowanie najbardziej dotkliwy epizod miał miejsce w sierpniu 2015 roku, kiedy to przez długi czas termometry w całej Polsce pokazywały ponad 30°C. Najbardziej drastyczny wynik odnotowały wtedy urządzenia pomiarowe w Słubicach, gdzie słupki rtęci powędrowały aż do 39°C. Tego typu historyczne rekordy stanowią poważne ostrzeżenie i zmuszają nas do dostosowywania codziennych nawyków oraz infrastruktury mieszkaniowej do postępujących zmian klimatycznych.

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