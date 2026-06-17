Przypalona patelnia będzie jak nowa. Pomoże gąbka w jednym kolorze

Spis treści
Jakim zmywakiem czyścić przypaloną patelnię? Wybierz odpowiedni kolor
Podczas gotowania naczynia narażone są na poważne zabrudzenia. Wysoka temperatura sprawia, że tłuszcz i resztki jedzenia tworzą twardą skorupę, którą niezwykle trudno usunąć z dna patelni. Jeśli zaniedbamy regularne mycie, kolejne posiłki mogą być narażone na szkodliwe substancje. Aby pozbyć się uciążliwej spalenizny, zwykły płyn często nie wystarcza. W takich przypadkach warto sięgnąć po naturalne środki, takie jak soda oczyszczona, ocet, czy nawet sól kuchenna, która delikatnie usunie resztki bez uszkodzenia naczynia.
Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że producenci zmywaków stworzyli specjalny system kolorów. Okazuje się, że każdy z nich przeznaczony jest do innego rodzaju powierzchni i stopnia zabrudzenia. Aby skutecznie usunąć zaschnięty tłuszcz i przypalenia, najlepiej wybrać gąbkę w kolorze zielonym. Jest to najtwardszy rodzaj zmywaka, idealny do intensywnego szorowania, który jednocześnie cechuje się największą trwałością.
Co oznaczają kolory gąbek do mycia naczyń?
- Zielona gąbka: Najtwardsza ze wszystkich. Idealna do usuwania najgorszych przypaleń, zaschniętego jedzenia i opornego tłuszczu.
- Czerwona i różowa gąbka: Średnia twardość. Uniwersalna, świetnie nadaje się do codziennego użytku, choć lepiej unikać jej przy bardzo delikatnych naczyniach.
- Żółta gąbka: Najbardziej miękka. Stworzona z myślą o myciu szkła, porcelany i powierzchni łatwo ulegających zarysowaniom.
- Niebieska gąbka: Uniwersalna, o średniej twardości. Sprawdzi się podczas standardowego zmywania większości garnków i talerzy.
Prosty sposób na usunięcie spalenizny z patelni
Jeśli zielona gąbka nie wystarczy, wypróbuj prosty trik z sodą oczyszczoną. Wystarczy zmieszać sześć łyżeczek sody z ćwiartką szklanki wody utlenionej. Uzyskaną pastą umyj przypaloną patelnię z obu stron. W przypadku wyjątkowo trudnych zabrudzeń, możesz pozostawić naczynie namoczone w tym roztworze przez kilka godzin. Pamiętaj jednak, by zawsze zachować ostrożność, ponieważ niektóre patelnie mają bardzo delikatną powłokę, którą łatwo zarysować.