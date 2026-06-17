Przypalona patelnia będzie jak nowa. Pomoże gąbka w jednym kolorze

Jakim zmywakiem czyścić przypaloną patelnię? Wybierz odpowiedni kolor

Podczas gotowania naczynia narażone są na poważne zabrudzenia. Wysoka temperatura sprawia, że tłuszcz i resztki jedzenia tworzą twardą skorupę, którą niezwykle trudno usunąć z dna patelni. Jeśli zaniedbamy regularne mycie, kolejne posiłki mogą być narażone na szkodliwe substancje. Aby pozbyć się uciążliwej spalenizny, zwykły płyn często nie wystarcza. W takich przypadkach warto sięgnąć po naturalne środki, takie jak soda oczyszczona, ocet, czy nawet sól kuchenna, która delikatnie usunie resztki bez uszkodzenia naczynia.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że producenci zmywaków stworzyli specjalny system kolorów. Okazuje się, że każdy z nich przeznaczony jest do innego rodzaju powierzchni i stopnia zabrudzenia. Aby skutecznie usunąć zaschnięty tłuszcz i przypalenia, najlepiej wybrać gąbkę w kolorze zielonym. Jest to najtwardszy rodzaj zmywaka, idealny do intensywnego szorowania, który jednocześnie cechuje się największą trwałością.

Co oznaczają kolory gąbek do mycia naczyń?

Zielona gąbka: Najtwardsza ze wszystkich. Idealna do usuwania najgorszych przypaleń, zaschniętego jedzenia i opornego tłuszczu.

Najtwardsza ze wszystkich. Idealna do usuwania najgorszych przypaleń, zaschniętego jedzenia i opornego tłuszczu. Czerwona i różowa gąbka: Średnia twardość. Uniwersalna, świetnie nadaje się do codziennego użytku, choć lepiej unikać jej przy bardzo delikatnych naczyniach.

Średnia twardość. Uniwersalna, świetnie nadaje się do codziennego użytku, choć lepiej unikać jej przy bardzo delikatnych naczyniach. Żółta gąbka: Najbardziej miękka. Stworzona z myślą o myciu szkła, porcelany i powierzchni łatwo ulegających zarysowaniom.

Najbardziej miękka. Stworzona z myślą o myciu szkła, porcelany i powierzchni łatwo ulegających zarysowaniom. Niebieska gąbka: Uniwersalna, o średniej twardości. Sprawdzi się podczas standardowego zmywania większości garnków i talerzy.

Prosty sposób na usunięcie spalenizny z patelni

Jeśli zielona gąbka nie wystarczy, wypróbuj prosty trik z sodą oczyszczoną. Wystarczy zmieszać sześć łyżeczek sody z ćwiartką szklanki wody utlenionej. Uzyskaną pastą umyj przypaloną patelnię z obu stron. W przypadku wyjątkowo trudnych zabrudzeń, możesz pozostawić naczynie namoczone w tym roztworze przez kilka godzin. Pamiętaj jednak, by zawsze zachować ostrożność, ponieważ niektóre patelnie mają bardzo delikatną powłokę, którą łatwo zarysować.