MŚ 2026. Austria pewnie pokonuje Jordanię w grupie J

Austria odnosi zwycięstwo w San Francisco

Podczas spotkania piłkarskich mistrzostw świata 2026 w San Francisco, reprezentacja Austrii pokonała Jordanię wynikiem 3:1. Wynik do przerwy wynosił 1:0 dla drużyny z Europy. W tej samej grupie (J) rozegrano również mecz, w którym Argentyna zwyciężyła Algierię 3:0.

Spotkanie odbyło się na stadionie w San Francisco. Na trybunach zasiadło 68 527 widzów, którzy mieli okazję obserwować zaciętą rywalizację i łącznie cztery zdobyte bramki.

Kto strzelał gole w meczu MŚ 2026?

Bramki dla Austrii zdobywali: Romano Schmid w 20. minucie, Yazan Al-Arab zanotował trafienie samobójcze w 76. minucie, a w doliczonym czasie gry, w 90+12. minucie z rzutu karnego trafił Marko Arnautovic. Jedynego gola dla reprezentacji Jordanii zdobył Ali Olwan w 50. minucie.

Spotkanie sędziował Dahane Beida, arbiter z Mauretanii. W trakcie meczu pokazano jedną żółtą kartkę, a otrzymał ją zawodnik reprezentacji Austrii, Marcel Sabitzer.