To staropolskie imię oznacza "przynoszącą pomyślność". Nosi je legendarna polska modelka. W ubiegłym roku otrzymało je zaledwie 14 dziewczynek

W dobie powrotu do słowiańskich tradycji, jedno piękne imię żeńskie o głębokim znaczeniu wciąż pozostaje niezwykle rzadkie w Polsce.

Choć imię to nosi znana modelka, rodzice rzadko decydują się na jego nadanie.

Poznaj to wyjątkowe imię symbolizujące błogosławieństwo i pomyślność, które w minionym roku wybrano dla zaledwie 14 dziewczynek.

Mowa o imieniu Bogna , które jest tradycyjnym imieniem żeńskim o słowiańskim rodowodzie. Należy do grupy imion wywodzących się od staropolskiego rdzenia "bog-", który oznaczał "Bóg", "boski" lub "szczęśliwy, obdarzony przez los". Imię to jest często interpretowane jako "ta, która została obdarzona przez Boga", "bogata w łaski" lub "przynosząca pomyślność". Bogna bywa uznawana za samodzielne imię, choć niekiedy traktuje się je również jako skróconą formę imion takich jak Bogusława czy Bogumiła. Osobom noszącym imię Bogna przypisuje się takie cechy jak wrażliwość, życzliwość, odpowiedzialność i silne przywiązanie do rodziny. W tradycyjnych interpretacjach imion Bogna jest postrzegana jako osoba spokojna, serdeczna i otwarta na potrzeby innych. Bogna to imię, które łączy słowiańską tradycję z ponadczasowym pięknem. Jego znaczenie nawiązuje do dobra, szczęścia i Bożej opieki.

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Popularność imienia Bogna w Polsce

W Polsce imię Bogna nie należy do najpopularniejszych. Szczególną rozpoznawalność zyskało w drugiej połowie XX wieku, a dokładnie w latach 80. kiedy międzynarodową karierę modelki rozpoczęła Bogna Sworowska. Obecnie jest wybierane przez rodziców, którzy cenią oryginalne, a jednocześnie zakorzenione w polskiej tradycji imiona. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje jedynie 2542 kobiety, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na dość odległej, bo 339. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. Mimo panującego od kilku lat trendu na nadawanie imion tradycyjnych i klasycznych Bogna nie cieszy się dużym zainteresowaniem świeżo upieczonych rodziców. W 2025 roku imię to otrzymało zaledwie 14 nowo narodzonych dziewczynek. W ostatnim dziesięcioleciu najwięcej, bo 38 nadań, odnotowano w 2016 roku.

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