Trzęsienie ziemi w Cracovii. Zapadła nagła decyzja w sprawie trenera zespołu

Słoweniec Luka Elsner stracił posadę szkoleniowca krakowskiego zespołu.

Po udanej rundzie jesiennej drużyna plasowała się na 6. miejscu, natomiast obecnie spadła na 13. lokatę i ma zaledwie 3 punkty przewagi nad strefą spadkową.

Szybko potwierdziły się doniesienia o nowym trenerze Cracovii.

Luka Elsner zwolniony z Cracovii. Fatalne wyniki w PKO BP Ekstraklasie

Władze krakowskiego klubu wydały oficjalny komunikat o zakończeniu współpracy ze słoweńskim szkoleniowcem za porozumieniem stron. Luka Elsner objął stery w zespole 4 czerwca ubiegłego roku i poprowadził graczy w 31 oficjalnych spotkaniach. Początki jego pracy zwiastowały sukces, ponieważ piłkarze regularnie punktowali i plasowali się w ścisłej czołówce ligowej tabeli. W rundzie wiosennej forma drużyny uległa drastycznemu załamaniu, co przełożyło się na zaledwie dwa zwycięstwa, cztery remisy i aż pięć porażek w jedenastu rozegranych starciach. Czarę goryczy przelała ostatnia ligowa klęska, w której krakowianie ulegli Rakowowi Częstochowa stosunkiem 1:4. Przedstawiciele klubu przekazali w komunikacie:

„Trenerowi Luce Elsnerowi dziękujemy za wkład w rozwój klubu, jego profesjonalizm oraz zaangażowanie w okresie pracy. Jednocześnie życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej. Informacja dotycząca nowego szkoleniowca Cracovii zostanie podana w najbliższym czasie”

On zastąpi Lukę Elsnera. Bartosz Grzelak trenerem Cracovii

Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że funkcję nowego szkoleniowca obejmie Bartosz Grzelak. Menedżer z podwójnym, polsko-szwedzkim obywatelstwem zdobywał dotychczasowe doświadczenie między innymi w skandynawskim AIK Solna oraz węgierskich ekipach Fehervar FC i Ujpest. Potwierdziło się to po kilku godzinach - Grzelak faktycznie przejął Cracovię.

Obecnie krakowski zespół zajmuje dopiero trzynastą pozycję w stawce, gromadząc 37 punktów po 29 z 34 zaplanowanych kolejek, co daje im margines błędu wynoszący zaledwie trzy punkty nad lokatami oznaczającymi degradację. Warto przypomnieć, że zwolniony właśnie Słoweniec próbował zrezygnować ze stanowiska już kilka tygodni wcześniej, jednak ówczesna dymisja została odrzucona przez klubowy zarząd.

Pasy powrócą na boisko już w najbliższą sobotę, podejmując na własnym obiekcie 14. w tabeli Pogoń Szczecin. To spotkanie bez wątpienia można określić mianem bezpośredniego starcia o sześć punktów w kontekście walki o utrzymanie.