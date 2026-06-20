Historyczny 1000. mecz podczas MŚ 2026. Zobacz wyjątkowe stroje dla sędziów

Jubileuszowe naszywki dla zespołu sędziowskiego

Na rękawach koszulek arbitrów prowadzących mecz Tunezji z Japonią znajdzie się specjalny napis „Match 1000”. Wyróżnienie to otrzyma rumuński sędzia główny Istvan Kovacs, a także jego rodacy i asystenci: Ferencz Tunyogi oraz Mihai Marica. Okolicznościowe stroje ubiorą również Kostarykanie Juan Calderon jako sędzia techniczny i Juan Carlos Mora, pełniący funkcję rezerwowego asystenta. Dla 41-letniego Kovacsa będzie to debiut w roli głównego arbitra na tym turnieju. Wcześniej podczas mistrzostw w Katarze pełnił on jedynie obowiązki sędziego technicznego.

Szef sędziów FIFA Pierluigi Collina potwierdził, że wybór arbitrów na to historyczne spotkanie opierał się na standardowych kryteriach. Wskazanie tej grupy na jubileusz jest dodatkowym zaszczytem, ale nie wynikało ze specjalnego klucza. Zespół sędziowski został skompletowany w oparciu o ocenę kompetencji i aktualnej formy na turnieju. Występ w tysięcznym spotkaniu mistrzostw świata stanowi niezwykłe wyróżnienie dla całej obsady sędziowskiej. Rumun i jego współpracownicy zostali po prostu uznani za najlepszych kandydatów do poprowadzenia tej rywalizacji.

- Wybraliśmy sędziego, który naszym zdaniem będzie najlepszy na to spotkanie. Oczywiście, w wyniku zbiegu okoliczności, to jednocześnie nominacja na tysięczny mecz. Dla niego (Kovacsa - PAP) to coś ekstra, coś wyjątkowego. Sędziowanie jakiegokolwiek spotkania mistrzostw świata to zawsze wielki przywilej, wielki zaszczyt - powiedział Collina, cytowany w komunikacie FIFA.

- Na pewno przez obecność na murawie w tym meczu stanie się częścią historii piłki nożnej i mistrzostw świata. Postanowiliśmy stworzyć specjalny strój, aby uczcić to jubileuszowe spotkanie - ładny, ze złotymi zdobieniami, paskami i trofeum oraz liczbą 1000 - dodał.

Gdzie odbędzie się tysięczny mecz turnieju?

Spotkanie pomiędzy reprezentacjami Tunezji i Japonii zaplanowano na niedzielę na godzinę 6 rano czasu polskiego. Mecz zostanie rozegrany w meksykańskiej miejscowości Guadalupe, która znajduje się niedaleko Monterrey. Jest to starcie w ramach drugiej kolejki w grupie F trwających mistrzostw świata. Obie drużyny walczą o cenne punkty po mało udanym początku fazy grupowej. Jubileuszowy mecz w historii piłkarskiego turnieju z pewnością przyciągnie uwagę kibiców z całego globu.

W pierwszej kolejce grupy F reprezentacja Tunezji poniosła dotkliwą porażkę 1:5 ze Szwecją. Z kolei Japończycy zremisowali z holenderską drużyną narodową wynikiem 2:2. Właśnie do tej grupy mogła trafić reprezentacja Polski, jednak szanse Biało-Czerwonych przekreśliły finały baraży. Polacy w decydującym spotkaniu o awans przegrali ze Szwecją 2:3 i nie biorą udziału w tym turnieju. Niedzielna rywalizacja w Meksyku będzie zatem dla Tunezji i Japonii szansą na pierwsze zwycięstwo.