Henryk Stroniarz nie żyje. Co osiągnął wybitny bramkarz Legii, Wisły i Cracovii?

Kariera Henryka Stroniarza: od Korony do Legii i Cracovii

Informację o śmierci Henryka Stroniarza, wybitnego bramkarza, przekazała Wisła Kraków za pośrednictwem swoich serwisów społecznościowych. Urodzony w 1936 roku, Stroniarz rozpoczynał swoją piłkarską przygodę w krakowskiej Koronie, gdzie stawiał pierwsze kroki na boisku. Jego talent szybko został zauważony, co zaowocowało przenosinami do Garbarni Kraków, kolejnego lokalnego klubu, gdzie kontynuował rozwój swoich umiejętności bramkarskich.

W latach 1957-58 Henryk Stroniarz reprezentował barwy Legii Warszawa, odbywając tam obowiązkową służbę wojskową. W tym okresie, jako bramkarz Legii, rozegrał imponujące 41 spotkań ligowych, co świadczyło o jego pozycji w zespole. Po zakończeniu służby wojskowej, Stroniarz powrócił do Garbarni, a następnie przez dwa sezony, od 1961 do 1963 roku, był piłkarzem Cracovii, zapisując się w historii obu klubów.

Największe sukcesy w Wiśle Kraków i debiut w reprezentacji?

Najdłuższy i jeden z najbardziej owocnych etapów kariery Henryka Stroniarza przypadł na lata 1964-1971, kiedy to grał w barwach Wisły Kraków. W tym czasie, jako podstawowy bramkarz, rozegrał aż 167 oficjalnych spotkań, stając się legendą klubu. Jego niezawodna postawa w bramce znacząco przyczyniła się do zdobycia przez Wisłę Pucharu Polski w 1967 roku, co było ważnym triumfem w jego karierze.

Po rozstaniu z Wisłą, Henryk Stroniarz zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował karierę w polonijnych klubach White Eagles i Wawel Chicago. Karierę piłkarską oficjalnie zakończył w 1974 roku, grając jeszcze w barwach Tarnovii Tarnów. W 1965 roku Henryk Stroniarz zadebiutował również w pierwszej reprezentacji Polski, występując w jednym meczu przeciwko Włochom w eliminacjach do mistrzostw świata.

Henryk Stroniarz jako trener: triumf z Cracovią i data pogrzebu

Po zakończeniu bogatej kariery zawodniczej, Henryk Stroniarz płynnie przeszedł do roli trenera, dzieląc się swoim doświadczeniem. W sezonie 1974/75 objął posadę szkoleniowca Wisły Kraków, rozpoczynając nowy rozdział w swojej karierze. Był to naturalny krok dla tak doświadczonego sportowca, który doskonale znał realia polskiej piłki nożnej.

W latach 1980-83 Henryk Stroniarz trenował Cracovię, gdzie odniósł swój największy sukces jako szkoleniowiec. W 1982 roku udało mu się wprowadzić 'Pasy' do ówczesnej 1. ligi, co było znaczącym osiągnięciem dla klubu i kibiców. Uroczystości pogrzebowe śp. Henryka Stroniarza odbędą się w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 13:00 na Cmentarzu w Krakowie-Mydlnikach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.