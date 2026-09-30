Grzegorz Lato bezlitosny dla Roberta Lewandowskiego. Padły mocne słowa o końcu kariery

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-09-30 12:33

Robert Lewandowski przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Niestety, kapitan Biało-czerwonych zaprezentował się znacznie poniżej oczekiwań w starciu z Bośnią i Hercegowiną, natomiast w pojedynku ze Szwecją pojawił się na murawie dopiero w osiemdziesiątej siódmej minucie. Słabsza dyspozycja napastnika nie umknęła uwadze Grzegorza Laty. Były król strzelców mistrzostw świata z 1974 roku wprost stwierdził, że obecna sytuacja to dla piłkarza niezwykle poważny sygnał alarmowy.

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Autor: Fotostyk / Super Express Robert Lewandowski

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Trudno przypomnieć sobie równie surową ocenę postawy Roberta Lewandowskiego ze strony któregokolwiek ze znanych ekspertów piłkarskich. Grzegorz Lato zdecydował się na całkowitą szczerość i w dosadnych słowach podsumował ostatnie występy napastnika. Warto zaznaczyć, że podczas wrześniowych potyczek kadry narodowej zawodnik dwukrotnie meldował się na placu gry. W bezbramkowo zakończonym meczu z Bośnią i Hercegowiną spędził na boisku niemal pełne dziewięćdziesiąt minut, jednak jego dyspozycja pozostawiała naprawdę wiele do życzenia. Z kolei w rywalizacji przeciwko Szwecji wszedł na murawę w samej końcówce. Dawny gwiazdor daje wyraźnie do zrozumienia, że czas naszego najlepszego atakującego w zespole narodowym bezpowrotnie mija. Jak zaznaczył w rozmowie z portalem Sportowe Fakty WP, zawodnik musi podjąć ważną decyzję.

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Robert Lewandowski
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Chcielibyśmy być mistrzami świata, tylko pytam: z kim? Z 38-letnim Robertem Lewandowskim? Inni piłkarze, mimo że występują w zagranicznych klubach, też mają swoje ograniczenia. Spójrzmy na Messiego - był w świetnej formie, ale mając 38 lat, podjął męską decyzję i zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Trzeba wiedzieć, kiedy odejść. Jeśli chodzi o Roberta, musi zdać sobie sprawę z tego, że niedługo ludzie nie będą pamiętali, jak zdobywał bramki, tylko jak kończył karierę

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To nie był jednak koniec gorzkich słów płynących ze strony byłego prezesa PZPN. Legendarny napastnik zrezygnował z jakichkolwiek eufemizmów podczas oceny boiskowych poczynań Roberta Lewandowskiego w koszulce z orzełkiem na piersi. Gdy przeprowadzający rozmowę dziennikarz ostrożnie zauważył, że dyspozycja lidera biało-czerwonych bywa ostatnio obiektem dyskusji, medalista mistrzostw świata odpowiedział niezwykle stanowczo i bezpośrednio.

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Tu nie ma nic dyskusyjnego. O czym tu dyskutować? O tym, że przestał biegać i macha rękami? Jak był w formie i miał poniżej trzydziestki, to kiedy ruszył i przyspieszył, rywale mieli problem. Ale to już było. Teraz musimy patrzeć na to, co jest dzisiaj i co będzie dalej

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