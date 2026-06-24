Posadź na balkonie to zioło. Nie tylko wzbogaci smak dań, ale także skutecznie odstraszy komary

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-24 13:36

Spędzenie letnich dni i wieczorów na balkonie, to czas, na który czekamy. Niestety tę sielankę często psuje irytujące brzęczenie i swędzące ukąszenia komarów. Na szczęście można temu zaradzić, sadząc odpowiednie rośliny. Ta przyprawa nie tylko znakomicie sprawdzi się do różnych potraw, ale również skutecznie odstraszy komary.

Młoda kobieta w białej koszulce i jeansach pielęgnuje sadzonki bazylii cytrynowej w doniczkach, ustawione na drewnianym blacie w słoneczny dzień, z zielenią w tle. Roślina to naturalny sposób na odstraszanie komarów, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: AI/ Freepik.com
  • Letnie wieczory na balkonie często psują uciążliwe komary, ale istnieje sprawdzony sposób, by skutecznie ograniczyć ich obecność.
  • Pewna roślina, znana jako popularna przyprawa, posiada niezwykłe właściwości odstraszające owady, a przy tym zachwyca aromatem.
  • Odkryj, jaka zielona ozdoba nie tylko wzbogaci twoje potrawy, ale także sprawi, że twój balkon stanie się strefą wolną od nieproszonych gości.

Niektóre rośliny oprócz efektywnego wyglądu, czy zastosowania w kuchni mają także inne właściwości - intensywny zapach, który wydzielają, skutecznie odstraszają komary. Jedną z takich roślin jest bazylia cytrynowa. To roślina, która powinna znaleźć się na każdym balkonie, gdyż zachwyca świeżym, cytrusowym aromatem, a przy tym jest niezwykle wszechstronna. Jej liście doskonale komponują się z sałatkami, daniami mięsnymi, rybami, a także domowymi lemoniadami i koktajlami. Dzięki temu może stać się nie tylko ozdobą balkonu, ale również cennym dodatkiem do codziennych posiłków.

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Posadź tę roślinę na balkonie i zapomnij o komarach

To jednak niejedyna zaleta bazylii cytrynowej. Roślina wydziela intensywny zapach, którego nie lubią komary. Posadzona w doniczce przy oknie, na balkonie lub tarasie może pomóc ograniczyć obecność tych uciążliwych owadów podczas letnich wieczorów. Choć nie stanowi stuprocentowej ochrony, wiele osób traktuje ją jako naturalne wsparcie w walce z komarami. 

Uprawa bazylii cytrynowej jest stosunkowo prosta. Najlepiej rośnie w słonecznym miejscu i wymaga regularnego podlewania. W zamian szybko się rozrasta i przez całe lato dostarcza aromatycznych liści, które można na bieżąco wykorzystywać w kuchni.

Jeśli więc szukasz rośliny, która połączy walory dekoracyjne, kulinarne i praktyczne, bazylia cytrynowa będzie doskonałym wyborem. Nie tylko wzbogaci smak wielu potraw, ale także sprawi, że odpoczynek na balkonie stanie się przyjemniejszy dzięki mniejszej liczbie komarów w najbliższym otoczeniu.

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