Gala KSW 116 w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawdź, kto walczy!

Kamil Heppen
2026-03-14 18:44

Gala XTB KSW 116 odbędzie się już dzisiaj, 14 marca. Fani mieszanych sztuk walki zgromadzeni w Gorzowie Wielkopolskim zobaczą w akcji największe gwiazdy federacji, a wydarzenie zwieńczy pojedynek Adriana Bartosińskiego, który stanie do obrony mistrzowskiego tytułu wagi półśredniej. Poniżej przedstawiamy szczegółową kartę walk.

KSW 116: Karta walk. Kto walczy na gali w Gorzowie Wielkopolskim 14.03.2026?

  • Wydarzenie XTB KSW 116 zaplanowano na sobotę, 14 marca 2026 roku, w hali w Gorzowie Wielkopolskim.
  • Kibice obejrzą łącznie dziewięć emocjonujących starć w oktagonie.
  • Pełne zestawienie zawodników biorących udział w gali prezentujemy w dalszej części artykułu.

KSW 116 w Gorzowie Wielkopolskim

Gwoździem programu podczas wydarzenia XTB KSW 116 będzie konfrontacja Adriana Bartosińskiego z Madarsem Fleminasem. Popularny "Bartos", mogący pochwalić się imponującym bilansem osiemnastu zwycięstw i jednej porażki, spróbuje obronić mistrzowski pas kategorii półśredniej w starciu z rywalem określanym mianem "Łotewskiego Ekspresu". Choć to Polak jest wyraźnym faworytem tego starcia, sytuacja w klatce zawsze może przybrać nieoczekiwany obrót. Zanim jednak dojdzie do głównego widowiska, fani zgromadzeni w Gorzowie Wielkopolskim będą świadkami ośmiu innych zaciętych potyczek z udziałem czołowych fighterów. Zmagania zainaugurują Andrzej Karkula oraz Dominik Mazur, a tuż po nich zaprezentują się Damian Mieczkowski i Maksymilian Kowalski, otwierając drogę do sześciu pojedynków z karty głównej.

Marcin Gortat i Mamed Khalidov na jednym boisku! Zagrają w nietypowym meczu na Stadionie Śląskim

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW?
QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed

Najważniejsze starcia w karcie głównej XTB KSW 116

Oprócz walki wieczoru z udziałem Bartosińskiego i Fleminasa, ogromne emocje wzbudzają również wcześniejsze konfrontacje, w których zmierzą się Bartosz Leśko z Bartoszem Szewczykiem oraz Damian Piwowarczyk z Sergiuszem Zającem. Cała czwórka to ścisła czołówka rankingu dywizji półciężkiej, zajmująca miejsca w czołowej szóstce tego zestawienia. Spore zainteresowanie budzi także rywalizacja w kategorii średniej, gdzie Tomasz Romanowski skrzyżuje rękawice z Bartoszem Kurkiem. Z kolei w jedynym żeńskim pojedynku zaplanowanym na ten wieczór Ewelina Woźniak stanie naprzeciwko Evy Dourthe.

Kompletna karta walk gali KSW 116

Walka wieczoru

  • Kategoria półśrednia (77,1 kg): Adrian Bartosiński (mistrz) kontra Madars Fleminas (numer 6) – bój o mistrzowskie trofeum

Walki główne

  • Kategoria półciężka (93 kg): Damian Piwowarczyk (numer 2) kontra Sergiusz Zając (numer 4)
  • Kategoria średnia (83,9 kg): Tomasz Romanowski (numer 5) kontra Bartosz Kurek
  • Kategoria półciężka (93 kg): Bartosz Leśko (numer 3) kontra Bartosz Szewczyk (numer 6)
  • Kategoria słomkowa (52,2 kg): Ewelina Woźniak kontra Eva Dourthe
  • Kategoria lekka (70,3 kg): Kacper Formela (numer 10) kontra Krzysztof Mendlewski
  • Kategoria lekka (70,3 kg): Wojciech Kawa kontra Oleksandr Moisa

Walki wstępne

  • Kategoria średnia (83,9 kg): Damian Mieczkowski kontra Maksymilian Kowalski
  • Kategoria kogucia (61,2 kg): Andrzej Karkula kontra Dominik Mazur (z odjętym punktem)
