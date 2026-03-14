Gala KSW 116 w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawdź, kto walczy!

Wydarzenie XTB KSW 116 zaplanowano na sobotę, 14 marca 2026 roku, w hali w Gorzowie Wielkopolskim.

Kibice obejrzą łącznie dziewięć emocjonujących starć w oktagonie.

Pełne zestawienie zawodników biorących udział w gali prezentujemy w dalszej części artykułu.

KSW 116 w Gorzowie Wielkopolskim

Gwoździem programu podczas wydarzenia XTB KSW 116 będzie konfrontacja Adriana Bartosińskiego z Madarsem Fleminasem. Popularny "Bartos", mogący pochwalić się imponującym bilansem osiemnastu zwycięstw i jednej porażki, spróbuje obronić mistrzowski pas kategorii półśredniej w starciu z rywalem określanym mianem "Łotewskiego Ekspresu". Choć to Polak jest wyraźnym faworytem tego starcia, sytuacja w klatce zawsze może przybrać nieoczekiwany obrót. Zanim jednak dojdzie do głównego widowiska, fani zgromadzeni w Gorzowie Wielkopolskim będą świadkami ośmiu innych zaciętych potyczek z udziałem czołowych fighterów. Zmagania zainaugurują Andrzej Karkula oraz Dominik Mazur, a tuż po nich zaprezentują się Damian Mieczkowski i Maksymilian Kowalski, otwierając drogę do sześciu pojedynków z karty głównej.

Najważniejsze starcia w karcie głównej XTB KSW 116

Oprócz walki wieczoru z udziałem Bartosińskiego i Fleminasa, ogromne emocje wzbudzają również wcześniejsze konfrontacje, w których zmierzą się Bartosz Leśko z Bartoszem Szewczykiem oraz Damian Piwowarczyk z Sergiuszem Zającem. Cała czwórka to ścisła czołówka rankingu dywizji półciężkiej, zajmująca miejsca w czołowej szóstce tego zestawienia. Spore zainteresowanie budzi także rywalizacja w kategorii średniej, gdzie Tomasz Romanowski skrzyżuje rękawice z Bartoszem Kurkiem. Z kolei w jedynym żeńskim pojedynku zaplanowanym na ten wieczór Ewelina Woźniak stanie naprzeciwko Evy Dourthe.

Kompletna karta walk gali KSW 116

Walka wieczoru

Kategoria półśrednia (77,1 kg): Adrian Bartosiński (mistrz) kontra Madars Fleminas (numer 6) – bój o mistrzowskie trofeum

Walki główne

Kategoria półciężka (93 kg): Damian Piwowarczyk (numer 2) kontra Sergiusz Zając (numer 4)

Kategoria średnia (83,9 kg): Tomasz Romanowski (numer 5) kontra Bartosz Kurek

Kategoria półciężka (93 kg): Bartosz Leśko (numer 3) kontra Bartosz Szewczyk (numer 6)

Kategoria słomkowa (52,2 kg): Ewelina Woźniak kontra Eva Dourthe

Kategoria lekka (70,3 kg): Kacper Formela (numer 10) kontra Krzysztof Mendlewski

Kategoria lekka (70,3 kg): Wojciech Kawa kontra Oleksandr Moisa

Walki wstępne