Finał MŚ 2026 i nowy rekord Messiego. Kto znajduje się w elitarnym gronie?

Niesamowity wyczyn argentyńskiego kapitana

Argentyńczyk Lionel Messi rozpoczął od pierwszej minuty finałowy mecz z Hiszpanią, który odbył się w East Rutherford. Występ ten ma ogromne znaczenie dla historycznych statystyk światowego futbolu. Legendarny zawodnik po raz kolejny wybiegł na murawę w najważniejszym turnieju piłkarskim globu. Tym samym kapitan reprezentacji wyśrubował własny rekord występów w mistrzostwach świata. Jego licznik zatrzymał się obecnie na niezwykłej liczbie trzydziestu czterech rozegranych spotkań.

Wydarzenia na boisku przyniosły również istotny moment dla innego doświadczonego argentyńskiego gracza. W 44. minucie finałowej rywalizacji na placu gry pojawił się Nicolas Otamendi. Zastępując kolegę z drużyny, zanotował on swoje dwudzieste pierwsze spotkanie w ramach turniejów o mistrzostwo świata. Stanowi to wybitne osiągnięcie w długiej reprezentacyjnej karierze tego defensora. Udział w tak prestiżowym finale dodatkowo podkreśla wagę jego piłkarskiego stażu.

Kto należy do mundialowej elity?

Osiągnięcie granicy dwudziestu meczów na mistrzostwach świata to wyczyn zarezerwowany wyłącznie dla wybitnych jednostek. Obecnie w tym zaszczytnym gronie znajduje się zaledwie dwudziestu zawodników z całego świata. Wymaga to od piłkarza nie tylko niesamowitego talentu, ale również długowieczności, odporności na kontuzje i regularności. Udział w tak dużej liczbie turniejów świadczy o niesłabnącym zaufaniu ze strony kolejnych selekcjonerów. Każdy kolejny mecz na tej imprezie to powód do ogromnej dumy.

Polscy kibice z pewnością mają ogromne powody do satysfakcji, analizując te historyczne statystyki. W ekskluzywnym zestawieniu graczy z co najmniej dwudziestoma meczami na mundialach figuruje dwóch wybitnych reprezentantów Polski. Znakomity obrońca Władysław Żmuda może pochwalić się wynikiem dwudziestu jeden rozegranych spotkań. Z kolei legendarny Grzegorz Lato wystąpił w finałach mistrzostw świata dokładnie dwadzieścia razy.