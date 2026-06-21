Finał ekstraklasy koszykarzy. Siódmy mecz rozstrzygnie o tytule mistrzowskim

Kto zdobędzie koszykarskie mistrzostwo Polski?

Legia Warszawa broni mistrzowskiego tytułu zdobytego przed rokiem. Wtedy stołeczni zawodnicy pokonali w decydującym starciu PGE Start Lublin, sięgając po złoto pierwszy raz od ponad pół wieku. Sukces ten stanowił bardzo dużą niespodziankę, ponieważ przed rozpoczęciem fazy play-off zespół zajmował dopiero czwartą pozycję w ligowej tabeli. Obecnie drużyna trenowana przez Heiko Rannulę przystępuje do walki w roli faworyta.

W bieżących rozgrywkach warszawska ekipa pewnie wygrała sezon zasadniczy. Z kolei Orlen Zastal Zielona Góra musiał dodatkowo walczyć w fazie play-in. Zespół z województwa lubuskiego wyeliminował kilku wyżej notowanych rywali, wygrywając z Anwilem Włocławek, Kingiem Szczecin oraz Arką Gdynia. Ostatni raz drużyna z Zielonej Góry wywalczyła mistrzostwo kraju dokładnie w dwa tysiące dwudziestym roku.

Kiedy odbędzie się siódmy mecz finałowy?

Niedzielne spotkanie w warszawskiej hali OSiR Bemowo zaplanowano na godzinę dziewiętnastą. Obie drużyny mają w swoich szeregach bardzo doświadczonych zawodników i utytułowanych szkoleniowców. Trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski bierze udział w swoim trzecim finale ekstraklasy. Kluczową rolę w jego drużynie odgrywa rozgrywający Andrzej Mazurczak, którego doskonałe podania zapewniły zielonogórzanom cenne wygrane. Decydowały one o końcowych triumfach w niezwykle wyrównanych meczach.

Decydujące starcie w serii do czterech zwycięstw to rzadkie zjawisko w polskiej lidze. Trzeci raz z rzędu zmagania najlepszych koszykarzy w kraju zakończą się po rozegraniu maksymalnej liczby spotkań. Historia tych zaciętych pojedynków sportowych zawsze przynosiła ogromne emocje i nieoczekiwane zwroty akcji na parkiecie. Tym razem Legia Warszawa obroni tytuł mistrzowski albo Orlen Zastal Zielona Góra zdobędzie historyczne złote medale.