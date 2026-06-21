Mistrzostwa świata 2026. Ekwador remisuje z historycznym debiutantem

Historyczny sukces najmniejszego uczestnika turnieju

Reprezentacja Curacao zapisała się w historii jako najmniejszy kraj na mundialu. Wyspa leżąca na Morzu Karaibskim zajmuje zaledwie 444 kilometry kwadratowe. Jej populacja wynosi niecałe 150 tysięcy mieszkańców, a państwo należy do Królestwa Niderlandów. Drużynę z Karaibów prowadzi holenderski szkoleniowiec Dick Advocaat. W dniu spotkania miał on 78 lat i 266 dni, co czyni go najstarszym trenerem na tych zawodach.

W pierwszym spotkaniu fazy grupowej debiutanci ulegli Niemcom aż 1:7. Mimo tej wysokiej porażki doświadczony szkoleniowiec zachował pełen spokój. Podkreślał wtedy, że jego zawodnicy nie powinni się załamywać. Twierdził, że zespół nadal może cieszyć się obecnością na tak ważnej imprezie sportowej.

- Musimy przekuć to w piękny turniej. Możemy sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu - zapowiadał Advocaat.

Rekordowe interwencje bramkarza i polskie akcenty

W meczu w Kansas City znakomicie zaprezentował się bramkarz Eloy Room. Mający 37 lat golkiper skutecznie zatrzymał liczne ataki reprezentacji z Ameryki Południowej. Na początku spotkania obronił groźny strzał, który oddał kapitan rywali Enner Valencia. Piłkarze Ekwadoru oddali łącznie 27 strzałów, z czego aż 15 zmierzało w światło bramki. Zatrzymanie takiej liczby celnych uderzeń to nowy rekord mistrzostw w regulaminowym czasie gry.

Zespół Curacao oddał 10 strzałów, z czego 3 były celne. Bramkarz Hernan Galindez musiał interweniować po groźnym uderzeniu Juninho Bacuny. Warto odnotować polskie akcenty podczas tego piłkarskiego wydarzenia. Tomasz Kwiatkowski pełnił funkcję asystenta sędziego VAR, a w Ekwadorze zagrał John Yeboah, znany z polskich boisk. Wcześniej tego samego dnia reprezentacja Niemiec pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2:1 i awansowała z grupy E.