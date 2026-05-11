FC Barcelona z mistrzostwem Hiszpanii. Robert Lewandowski bije rekordy w elitarnym gronie

FC Barcelona triumfuje w La Liga

Drużyna z Katalonii ostatecznie przypieczętowała zdobycie krajowego czempionatu, sięgając po to trofeum po raz trzeci na przestrzeni ostatnich czterech lat, co oznaczało odebranie Realowi Madryt matematycznych szans na triumf. Sukces ten stanowi szczególny moment dla Roberta Lewandowskiego, który może dopisać do swojego konta trzecie mistrzostwo Hiszpanii, będące zarazem jego trzynastym złotym medalem w najlepszych ligach Europy. Wcześniej polski snajper dominował na niemieckich boiskach, gdzie aż dziesięciokrotnie podnosił paterę za wygranie Bundesligi – dwukrotnie w barwach Borussii Dortmund i ośmiokrotnie grając dla Bayernu Monachium.

Najbardziej utytułowani piłkarze w historii lig TOP 5:1. ROBERT LEWANDOWSKI - 131. Ryan Giggs - 131. Thomas Mueller - 131. Manuel Neuer - 131. Kingsley Coman - 13 (niektóre źródła podają 12)6. Leo Messi - 126. David Alaba - 126. Paco Gento - 12Tyle w temacie.— Wojtek Papuga (@WojtekPapuga) May 10, 2026

Kolejny tytuł Lewandowskiego do kolekcji

Warto przypomnieć, że zanim napastnik wyruszył na podbój zachodnich lig, opuszczał ojczyznę ze statusem mistrza Polski wywalczonym w barwach Lecha Poznań. Biorąc pod uwagę wszystkie krajowe rozgrywki, Robert Lewandowski zgromadził łącznie czternaście mistrzowskich tytułów w seniorskiej karierze.

Lewandowski wyprzedza Lionela Messiego

Zdobywając trzynaste mistrzostwo w czołowych europejskich rozgrywkach, reprezentant Polski dołączył do niezwykle prestiżowego i wąskiego grona zawodników z identycznym osiągnięciem. Znalazł się obok takich legend jak Ryan Giggs, który trzynaście razy wygrywał Premier League z Manchesterem United, a także swoich dawnych kolegów z szatni Bayernu Monachium – Thomasa Mullera oraz Manuela Neuera.

Najnowszy triumf z FC Barceloną pozwolił polskiemu zawodnikowi pobić osiągnięcia absolutnych ikon światowego futbolu. Lewandowski zostawił w tyle między innymi Lionela Messiego, Francisco Gento, Kingsleya Comana oraz Davida Alabę, którzy w pięciu najsilniejszych ligach Starego Kontynentu zgromadzili po dwanaście mistrzowskich pucharów.