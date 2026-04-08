Treningi Igi Świątek z Rafaelem Nadalem budzą grozę. "To powinno być zakazane"

Treningi najlepszej polskiej rakiety z utytułowanym Hiszpanem na Majorce odbiły się szerokim echem w środowisku.

Czołowe zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych w żartobliwy sposób skomentowały współpracę obu gwiazd.

Wspólne zajęcia ekspertów od gry na mączce wywołały ogromne poruszenie wśród bezpośredniej konkurencji raszynianki.

Iga Świątek postanowiła czerpać wiedzę od największych legend tego sportu. Od czwartku najlepsza polska tenisistka przebywa na Majorce, gdzie współpracuje ze swoim nowym szkoleniowcem, Francisco Roigiem. W przygotowaniach uczestniczy również Rafael Nadal, który dzieli się z naszą gwiazdą swoim bezcennym doświadczeniem na mączce. Utytułowany Hiszpan powitał ją w swojej akademii, po czym osobiście zaangażował się w jej treningi. Udzielał jej fachowych porad dotyczących poruszania się po korcie oraz techniki poszczególnych uderzeń. Dla polskiej zawodniczki 22-krotny triumfator imprez wielkoszlemowych od lat pozostaje największym sportowym autorytetem, dlatego z ogromnym skupieniem przyswajała każdą jego uwagę.

Decyzja o rozpoczęciu współpracy z Francisco Roigiem oraz wspólne zajęcia z Rafaelem Nadalem poruszyły cały tenisowy świat. Głos w tej sprawie zabrała między innymi Danielle Collins. Choć amerykańska zawodniczka w przeszłości nie darzyła Polki szczególną sympatią, teraz otwarcie przyznała, że takie ruchy kadrowe czterokrotnej triumfatorki Roland Garros mogą przynieść spektakularne efekty w nadchodzących turniejach.

- To może być przerażające dla każdej rywalki, gdy sobie pomyśli, jak Iga będzie się prezentowała z nowym szkoleniowcem - oceniła amerykańska tenisistka w studiu Tennis Channel.

Identyczne odczucia towarzyszą innym reprezentantkom Stanów Zjednoczonych. Temat treningów na hiszpańskiej wyspie został szczegółowo omówiony przez Jessicę Pegulę oraz Madison Keys podczas nagrania podcastu "Player's Box". Czołowe przeciwniczki Igi Świątek dogłębnie przeanalizowały jej ostatnie poczynania na korcie oraz bezpośrednie zaangażowanie w nie wielkiej legendy światowego tenisa.

- Iga podobno pracuje z Francisco Roigiem, który ostatnio był chyba z Emmą Raducanu. Myślę, że to może być idealne dla Igi. Widziałam klip, jak trenowała z Rafą na mączce i pomyślałam: „O nie, to jest złe dla nas wszystkich!" - stwierdziła z uśmiechem Jessica Pegula.

- Wiem, ja też. Ostatnia rzecz, której potrzebowałyśmy, to Iga trenująca z Rafą na mączce. To powinno być zakazane! - dodała na wesoło Maddison Keys.

- To prawda, to powinno być nielegalne! Pomyślałam: „To powinno być zakazane. Dlaczego to się dzieje? Nie wolno tego robić!" - wtórowała jej Jess Pegula.

Występ Igi Świątek w turnieju WTA Stuttgart. Kiedy zagra Polka?

Kibice ponownie zobaczą Igę Świątek podczas turnieju WTA w niemieckim Stuttgarcie. Zmagania w tej imprezie startują już 13 kwietnia, jednak polska tenisistka zainauguruje swój udział dopiero od drugiej rundy zawodów. Pierwsze oficjalne spotkanie z udziałem Igi Świątek na tamtejszych kortach zaplanowano na środę 15 kwietnia lub czwartek 16 kwietnia. Bezpośrednią transmisję telewizyjną z całego wydarzenia przeprowadzi stacja Canal+ Sport 2.