Ekstraklasa siatkarzy. Ślepsk Malow Suwałki pokonuje Norwid Częstochowa

Wynik spotkania i przebieg meczu

Ekstraklasa siatkarzy przyniosła kolejne emocje. Ślepsk Malow Suwałki odniósł cenne zwycięstwo nad zespołem Neonet Norwid Częstochowa. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla gospodarzy. Wyniki poszczególnych setów to: 25:21, 25:15, 19:25 oraz 25:18. Zespół z Suwałk wykazał się większą skutecznością w kluczowych momentach meczu.

Warto zwrócić uwagę na postawę obu drużyn. Szczególnie zacięty był trzeci set, w którym lepsi okazali się zawodnicy z Częstochowy, ale Ślepsk szybko odpowiedział w kolejnej partii. To ważne zwycięstwo dla ekipy Malow Suwałki w kontekście ligowej tabeli.

Kto wystąpił w meczu w Suwałkach?

W barwach Ślepska Malow Suwałki na parkiecie pojawili się m.in.: Asparuch Asparuchow, Angel Trinidad de Haro, Bartosz Filipiak oraz Jan Nowakowski. Na pozycji libero zagrał Maksymilian Granieczny. W składzie meczowym znaleźli się również Reichert Moritz, Łukasz Usowicz i Karol Jankiewicz.

Dla zespołu Neonet Norwid Częstochowa zagrali tacy zawodnicy jak Żeljko Corić, Jakub Kiedos, Pablo Kukartsev czy Oskar Kierstein Madsen. Swoje minuty na boisku otrzymali także Jakub Nowak i Daniel Popiela. Drużyny zaprezentowały pełnię swoich możliwości w tym starciu.