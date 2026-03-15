Ekstraklasa, Górnik Zabrze pokonuje Raków Częstochowa 3:1. Co stało się w doliczonym czasie gry?

Przełamanie Górnika Zabrze w Ekstraklasie

Górnik Zabrze zwyciężył w meczu z Rakowem Częstochowa wynikiem 3:1 (2:0). Bramki dla gospodarzy zdobyli Lukas Sadilek (23., 88. minuta) oraz Lukas Ambros (43. minuta), natomiast honorowe trafienie dla gości zaliczył Michael Ameyaw (79. minuta). Spotkanie sędziował Paweł Raczkowski z Warszawy, a na trybunach zasiadło 23 171 widzów.

Dla Górnika Zabrze było to ważne zwycięstwo, przerywające serię pięciu kolejnych ligowych spotkań bez wygranej. Raków Częstochowa przystąpił do meczu w Zabrzu pomiędzy rywalizacją z Fiorentiną o ćwierćfinał Ligi Konferencji, przegrywając wcześniej 1:2 we Włoszech, co mogło wpłynąć na ich dyspozycję. Na trybunach Areny Zabrze obecny był prezydent Karol Nawrocki, co świadczyło o dużym zainteresowaniu tym starciem.

Kto strzelił bramki dla Górnika i Rakowa?

Początek meczu należał do gości, którzy stworzyli kilka groźnych sytuacji. Leonardo Rocha dwukrotnie strzelał niecelnie, podobnie jak Lamine Diaby-Fadiga, którego uderzenie głową obronił Marcel Łubik. Sygnał do ataku dla Górnika dał Lukas Ambros, po którego uderzeniu z 14 metrów bramkarz Rakowa miał problemy, co otworzyło drogę do pierwszej bramki.

Pierwszy gol padł w 23. minucie, kiedy Lukas Sadilek uderzył zza pola karnego, a piłka po odbiciu od obrońcy Rakowa Stratosa Svarnasa wpadła do siatki. Na 2:0 podwyższył Lukas Ambros, który w 43. minucie, nieatakowany, wbiegł w pole karne i płaskim strzałem pokonał Oliwiera Zycha. W 45. minucie Sondre Liseth trafił w poprzeczkę, uniemożliwiając Górnikowi zdobycie trzeciej bramki przed przerwą. W drugiej połowie Raków dokonał czterech zmian, w tym wprowadził Jonatana Brauta Brunesa. Nadzieję dla Rakowa przywrócił Michael Ameyaw, strzelając bramkę po podaniu Karola Struskiego, jednak Lukas Sadilek przypieczętował wygraną Górnika, zdobywając swojego drugiego gola w 88. minucie.

Czerwona kartka dla Lukasa Podolskiego

W doliczonym czasie gry, w 93. minucie, Lukas Podolski, który wszedł na boisko zaledwie cztery minuty wcześniej, otrzymał czerwoną kartkę. Przyczyną wykluczenia było niesportowe zachowanie po uderzeniu Michaela Ameyawa. Incydent ten nie wpłynął jednak na ostateczny wynik spotkania, gdyż Rakowowi zabrakło czasu na wykorzystanie przewagi liczebnej.

