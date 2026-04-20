Dawid Kubacki ponownie zostanie ojcem! Żona polskiego skoczka zdradziła płeć dziecka

Marta Kubacka oficjalnie podzieliła się radosną wiadomością o trzecim dziecku.

Utytułowany polski skoczek oraz jego ukochana wychowują już wspólnie dwie córki: urodzoną w 2020 roku Zuzannę oraz Maję, która przyszła na świat w 2023 roku.

Z kolei płeć trzeciego potomka została subtelnie zdradzona przez kobietę, która przyznała, że „w końcu tata nie będzie sam”.

Rodzina Dawida Kubackiego znowu się powiększy. Marta Kubacka w ciąży

Żona skoczka, Marta Kubacka, podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z badania USG z wymownym podpisem: "2:1 dla dziewczyn… Ale w końcu tata nie będzie sam!". Para, która wzięła ślub w 2019 roku, wychowuje już dwie córki: Zuzannę, urodzoną 29 grudnia 2020 roku, oraz Maję, która przyszła na świat 6 stycznia 2023 roku.

Ta wspaniała wiadomość stanowi pozytywny akcent po trudnym dla 36-letniego skoczka sezonie zimowym. Sezon Pucharu Świata 2025/2026 Dawid Kubacki zakończył na 44. miejscu w klasyfikacji generalnej, gromadząc zaledwie 54 punkty. Był to dla niego najsłabszy wynik od zimy 2014/2015.

Kubacki ma jednak na swoim koncie liczne sukcesy, które ugruntowały jego pozycję w światowej czołówce. Wśród jego najważniejszych osiągnięć znajdują się:

Dwa brązowe medale olimpijskie: indywidualnie (Pekin 2022) i drużynowo (Pjongczang 2018).

Pięć medali mistrzostw świata: złoty indywidualnie (Seefeld 2019), brązowy indywidualnie (Planica 2023), złoty drużynowo (Lahti 2017) oraz dwa brązowe medale drużynowe (Val di Fiemme 2013, Oberstdorf 2021).

Zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2019/2020.

Dwa brązowe medale mistrzostw świata w lotach w drużynie (Oberstdorf 2018, Planica 2020).

Oczekiwanie na narodziny syna to dla rodziny Kubackich nowy, radosny rozdział i pozytywny kop do treningów przed nadchodzącym sezonem!