Cudowne trafienie Mateusza Bogusza w MLS. Ta przewrotka to absolutny majstersztyk

Nic nie wskazywało na to, że polski pomocnik skradnie tego dnia widowisko, ponieważ to gospodarze od początku dyktowali warunki gry. Zawodnicy San Diego FC błyskawicznie wypracowali sobie dwubramkowe prowadzenie, gdy w dwudziestej minucie wynik otworzył Dreyer, a chwilę później rezultat podwyższył Bakambu.

Ekipa z Houston zdołała jednak bardzo szybko odpowiedzieć na ten niespodziewany cios. Zaledwie cztery minuty po drugiej stracie, Guilherme Augusto wpakował piłkę do siatki, przywracając swojej drużynie realne szanse na odwrócenie losów rywalizacji. To był jednak dopiero przedsmak ogromnych emocji na stadionie.

UNREAL FROM BOGUSZ! 😱 https://t.co/zWg0yKXtwW— Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026

Fenomenalna przewrotka Mateusza Bogusza w MLS

W trakcie jednej z akcji ofensywnych Augusto posłał precyzyjne podanie do reprezentanta Polski, który fenomenalnie zgasił futbolówkę klatką piersiową. Pomimo tego, że Bogusz stał tyłem do bramki rywali, błyskawicznie złożył się do uderzenia z przewrotki. Strzał okazał się niezwykle silny i celny, więc bramkarz przeciwników nie był w stanie skutecznie interweniować, choć miał piłkę na rękawicach.

Spektakularne trafienie polskiego pomocnika natychmiast obiegło sportowe media, wzbudzając powszechny zachwyt kibiców. 24-latek udowodnił tym zagraniem, że dysponuje nie tylko wybitną techniką, ale również potrafi podejmować niezwykle ryzykowne decyzje w ułamku sekundy.

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Houston Dynamo remisuje z San Diego po rzutach na taśmę

Starcie w Stanach Zjednoczonych dostarczyło fanom niesamowitych wrażeń i mnóstwa nagłych zwrotów akcji. Świetnie dysponowany Guilherme Augusto skompletował ostatecznie w tym spotkaniu dublet, jednak decydujący cios należał do ekipy gospodarzy – w 86. minucie do siatki trafił Pirani, ustalając wynik na 3:3.

Mimo że Houston Dynamo musiało zadowolić się jedynie podziałem punktów, nazwisko polskiego gracza wciąż pozostaje na ustach komentatorów. Eksperci za oceanem zgodnie twierdzą, że jego ekwilibrystyczny strzał ma olbrzymie szanse na zdobycie statuetki za najpiękniejsze trafienie sezonu w lidze.

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