Brak transmisji meczu Huberta Hurkacza w Holandii

Hurkacz miał trochę czasu, by odpocząć po zmaganiach w Paryżu. Niestety, dość szybko pożegnał się z francuskimi kortami, przegrywając już w drugiej rundzie z Francesem Tiafoe. Wynik pięciosetowego spotkania to 7:6 (7-5), 6:7 (5-7), 4:6, 7:6 (7-1), 4:6 na korzyść Amerykanina. Reprezentant Polski posłał w tym starciu ponad 40 asów, lecz zabrakło mu skuteczności serwisowej w kluczowym momencie. Teraz zawodnik z Wrocławia skupi się na grze na trawie, co ma być formą przygotowań przed nadchodzącym turniejem Wimbledon. Do tej pory najlepszym osiągnięciem Hurkacza na londyńskich kortach był awans do półfinału w 2021 roku.

Zmagania w 's-Hertogenbosch to zawody rangi ATP 250. W holenderskim turnieju biorą udział również tacy tenisiści jak Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp czy Jenson Brooksby. Występuje tam również Kamil Majchrzak, a jego przeciwnikiem na korcie będzie Otto Virtanen z Finlandii.

Gdzie obejrzeć spotkanie Hurkacz - Fucsovics w Holandii?

Polak stanie do rywalizacji singlowej z Martonem Fucsovicsem, choć wcześniej miał już okazję przetestować korty w 's-Hertogenbosch podczas meczów deblowych. Razem z Gabrielem Diallo z Kanady przeszli do kolejnego etapu. W poniedziałkowym starciu wygrali z Yuki Bhambrim i Michaelem Venusem 3:6, 6:4, 14-12.

Niestety, wydaje się, że kibice nie obejrzą pojedynku między Hurkaczem a Fucsovicsem. Informację przekazał Tomasz Lorek z Polsatu Sport na platformie X. Według jego relacji, z kortu numer dwa, gdzie odbędzie się to spotkanie, nie jest prowadzona żadna relacja telewizyjna. W internecie również brakuje informacji o transmisji, a najbliższe przekazy z tego turnieju mają być dostępne od piątku.