Bartłomiej Pawłowski opuszcza Widzew Łódź. Znamy szczegóły rozstania z kapitanem

Bartłomiej Pawłowski żegna się z klubem

Doświadczony zawodnik kończy swoją wieloletnią przygodę z łódzkim zespołem piłkarskim. Umowa z trzydziestotrzyletnim kapitanem dobiega końca i nie będzie kontynuowana przez władze. Pomocnik powrócił do drużyny zimą 2022 roku, gdy ta występowała jeszcze w pierwszej lidze. Jego głównym celem była pomoc w awansie na najwyższy szczebel rozgrywkowy w kraju. Cel ten udało się zrealizować, a gracz miał znaczący wpływ na późniejsze utrzymanie się w elicie.

W ostatnich miesiącach jego pozycja w drużynie uległa jednak osłabieniu z powodu decyzji szkoleniowych. W minionym sezonie ligowym wystąpił na boisku dziewiętnaście razy, ale tylko pięciokrotnie rozpoczynał mecz w wyjściowym składzie. Łącznie w barwach łódzkiej ekipy rozegrał sto szesnaście oficjalnych spotkań, w których zdobył trzydzieści jeden bramek. Klub zapowiedział już oficjalne uhonorowanie swojego wieloletniego lidera, doceniając jego wkład w odbudowę sportowej pozycji łódzkiego zespołu na arenie krajowej.

- Są miejsca, z których nigdy nie odchodzi się naprawdę. Dla mnie takim miejscem zawsze był i będzie Widzew. To stąd po raz pierwszy ruszyłem do dużego świata. I to tutaj wróciłem po latach, kiedy klub potrzebował ludzi gotowych oddać mu swoje doświadczenie, charakter i serce. Chciałem pomóc Widzewowi wrócić tam, gdzie jego miejsce. Dziś mogę powiedzieć z dumą, że tę drogę przeszliśmy razem – powiedział Pawłowski, który do klubu z Łodzi wrócił zimą 2022 roku.

„W imieniu całego klubu, jego władz i pracowników dziękujemy Bartkowi za napisany przez niego rozdział w historii Widzewa Łódź”

Jakie zmiany czekają Widzew Łódź latem?

Zespół przechodzi istotne zmiany kadrowe przed startem kolejnych rozgrywek na szczeblu krajowym. Oprócz dotychczasowego kapitana z łódzką szatnią żegnają się także inni wyróżniający się piłkarze. Słowacki zawodnik Samuel Kozlovsky zdecydował się na stały transfer do Slovana Bratysława. Kolejnym ubytkiem jest reprezentant Kosowa Dion Gallapeni, który spędził w zespole zaledwie pół roku w ramach wypożyczenia. Jego karta zawodnicza została ostatecznie wykupiona przez ligowego rywala, czyli Wisłę Płock.

Sytuacja kadrowa wymaga podjęcia bardzo szybkich działań przez pion sportowy i zarząd łódzkiego zespołu. Piłkarze rozpoczną oficjalne przygotowania do nowego sezonu ligowego już w najbliższy poniedziałek. Sztab szkoleniowy będzie musiał w najbliższym czasie wyłonić nowego lidera, który poprowadzi grupę na boisku. Kibice z niecierpliwością oczekują na wzmocnienia, które pozwolą utrzymać stabilną pozycję na poziomie ekstraklasy. Konieczna będzie skuteczna integracja drużyny po odejściu tak doświadczonych zawodników z formacji ofensywnych i defensywnych.