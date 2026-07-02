Lamine Yamal i jego dziewczyna Inés García. Piękność kibicuje mu na trybunach w czasie mundialu

Inés García wspiera Lamine'a Yamala. Związek pary nie jest już tajemnicą

Lamine Yamal i Inés García są razem od kilku miesięcy. Początkowo para nie obnosiła się ze swoim uczuciem, jednak w maju, gdy zakończyły się rozgrywki LaLiga, zawodnik zabrał ukochaną na klubową imprezę Barcelony. Wybranką piłkarza jest młoda mieszkanka Sewilli, prężnie działająca w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Instagramie i TikToku, gdzie zyskuje sympatię swoim urokiem. Podczas turnieju dziewczyna dopinguje Yamala ze stadionowych trybun, dumnie nosząc koszulkę hiszpańskiej kadry. Co istotne, na plecach ma wydrukowane nazwisko swojego partnera.

Dziewczyna Lamine'a Yamala zachwyca urodą. Hiszpańskie media rozpisują się o Inés Garcíi

Inés García uosabia klasyczną andaluzyjską urodę, wyróżniając się ciemnymi włosami, zniewalającym uśmiechem i dużą charyzmą. Jak zauważają lokalni dziennikarze, Lamine Yamal, który w przeszłości spotykał się między innymi z pochodzącą z Argentyny piosenkarką Nicki Nicole, woli początkowo trzymać swoje życie uczuciowe z dala od blasku fleszy. Z tego powodu piłkarz i popularna influencerka przez dłuższy czas wstrzymywali się z oficjalnym ogłoszeniem relacji. Ostatecznie jednak zdecydowali się na wspólne wyjście podczas wspomnianego wcześniej wydarzenia organizowanego przez Dumę Katalonii.

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