Aryna Sabalenka ucieka rywalkom w rankingu WTA. Bolesny spadek Igi Świątek po Indian Wells

Sabalenka triumfuje w Indian Wells. Świątek traci pozycję wiceliderki rankingu WTA

Świeże zestawienie najlepszych tenisistek świata przynosi świetne wieści dla Aryny Sabalenki, która po kalifornijskim zwycięstwie zbudowała jeszcze większy dystans nad resztą stawki.

Nasza najlepsza rakieta, Iga Świątek, musi zadowolić się najniższym stopniem podium, podczas gdy na fotel wiceliderki wskoczyła rozpędzona Jelena Rybakina.

Brak awansu do decydującej fazy zawodów w Stanach Zjednoczonych przyniósł wymierne straty punktowe dla reprezentantek Polski oraz przetasowania wśród czołowych zawodniczek globu.

W finałowym starciu prestiżowych zawodów rangi 1000 w Indian Wells Aryna Sabalenka stoczyła morderczy bój o puchar. Białoruska mistrzyni zdołała obronić piłkę meczową przy podaniu rywalki i ostatecznie pokonała Jelenę Rybakinę wynikiem 3:6, 6:3, 7:6(6). Warto zaznaczyć, że dla obu tenisistek był to już trzeci z rzędu finał dużego turnieju, w którym przyszło im się zmierzyć. Tym razem liderka światowego zestawienia zrewanżowała się reprezentantce Kazachstanu za bolesne porażki podczas wcześniejszych imprez WTA Finals w 2025 roku oraz tegorocznego Australian Open.

Znakomita dyspozycja Jeleny Rybakiny utrzymuje się nieprzerwanie od schyłku minionego roku. Awans do półfinału kalifornijskich zmagań dał tenisistce pochodzącej z Moskwy gwarancję, że przeskoczy w klasyfikacji Igę Świątek i osiągnie najwyższą lokatę w dotychczasowej karierze. Obecnie Raszynianka, która w Indian Wells pożegnała się z rywalizacją na etapie ćwierćfinału, traci do nowej wiceliderki równe 370 punktów. Dominacja Białorusinki jest z kolei wręcz miażdżąca, ponieważ wyprzedza ona drugą w tabeli zawodniczkę o imponujące 3242 oczka. Należy przypomnieć, że polska mistrzyni po raz ostatni znalazła się poza czołową dwójką rankingu w sierpniu poprzedniego roku.

Za plecami ścisłej elity również doszło do kilku bardzo interesujących przetasowań. Na ósme miejsce w ogólnym zestawieniu wdrapała się ukraińska gwiazda Elina Switolina. Tuż za nią plasuje się teraz kanadyjska zawodniczka Victoria Mboko, która wskoczyła na dziewiątą pozycję. Spory powód do niezadowolenia ma natomiast Rosjanka Mirra Andriejewa, która w ubiegłym sezonie podniosła puchar w Indian Wells. Brak obrony prestiżowego tytułu kosztował młodą tenisistkę spadek na dziesiąte miejsce w prestiżowej klasyfikacji.

Drobne spadki odnotowały również pozostałe reprezentantki naszego kraju rywalizujące na najwyższym poziomie. Zarówno Magdalena Fręch, jak i Magda Linette osunęły się w najnowszym notowaniu o dokładnie jedną pozycję w dół. Pierwsza z wymienionych Polek klasyfikowana jest obecnie na 37. miejscu, natomiast poznanianka zajmuje 50. lokatę.

Cała tenisowa śmietanka nie ma czasu na odpoczynek i przenosi się obecnie do gorącego Miami. Już w najbliższy wtorek rozpoczną się tam kolejne prestiżowe zawody kobiecego cyklu. Będzie to druga odsłona niezwykle wymagającego dwumeczu turniejowego, potocznie określanego w tenisowym świecie jako „Sunshine Double”.

Najlepsze tenisistki na świecie. Aktualny ranking WTA na dzień 16 marca 2026 roku

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11025 pkt

2. (3) Jelena Rybakina (Kazachstan) 7783

3. (2) Iga Świątek (Polska) 7413

4. (4) Coco Gauff (USA) 6748

5. (5) Jessica Pegula (USA) 6678

6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6180

7. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 4232

8. (9) Elina Switolina (Ukraina) 4020

9. (10) Victoria Mboko (Kanada) 3351

10. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 3066

...

37. (36) Magdalena Fręch (Polska) 1348

50. (49) Magda Linette (Polska) 1209

128. (134) Maja Chwalińska (Polska) 621

131. (146) Katarzyna Kawa (Polska) 602

145. (143) Linda Klimovicova (Polska) 537

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani