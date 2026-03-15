Arka Gdynia – Widzew Łódź w Ekstraklasie. Czy bezbramkowy remis satysfakcjonuje którąś ze stron?

Arka Gdynia – Widzew Łódź: Bezbramkowy remis w 25. kolejce

W pierwszym niedzielnym spotkaniu 25. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, Arka Gdynia zremisowała na własnym stadionie z Widzewem Łódź wynikiem 0:0. Mecz, który odbył się przed widownią liczącą 11 934 osoby, był sędziowany przez Damiana Sylwestrzaka z Wrocławia, a jego przebieg oceniono jako wyjątkowo słabe widowisko z obu stron, praktycznie pozbawione dogodnych okazji bramkowych. W trakcie rywalizacji sędzia pokazał żółte kartki Alassane Sidibe i Dawidowi Kocyła z Arki Gdynia oraz Lukasowi Leragerowi z Widzewa Łódź.

Dla obu drużyn, plasujących się w strefie spadkowej ligowej tabeli, był to niezwykle ważny pojedynek, szczególnie że w tej samej kolejce punkty zdobywały inne zespoły zagrożone degradacją. Pomimo znaczenia spotkania, z przebiegu meczu żadna z ekip nie zasłużyła na zwycięstwo, a remis nie mógł usatysfakcjonować żadnej ze stron. W składach obu zespołów doszło tylko do jednej zmiany w porównaniu do ostatniej kolejki, gdzie Arka wygrała w Płocku z Wisłą 3:0, a Widzew pokonał u siebie Lecha Poznań 2:1, zastępując Veljko Ilicia Bartłomieja Drągowskiego w bramce łodzian.

Kluczowe momenty meczu Arka – Widzew. Kto zawiódł?

Początek meczu w Gdyni nie przyniósł wielu dogodnych sytuacji, gdyż żadna drużyna nie chciała specjalnie się odkrywać i gra była ostrożna. Dopiero w 26. minucie, po długim podaniu Sebastiana Kerka, Dawid Kocyła znalazł się przed bramkarzem Drągowskim, jednak jego próba lobowania golkipera rywali zakończyła się niepowodzeniem. Cztery minuty później strzał Kocyły został skutecznie zablokowany przez Przemysława Wiśniewskiego, a w 39. minucie w polu karnym Arki Sebastian Bergier został zatrzymany przez Allasane'a Sidibe.

Na początku drugiej połowy piłkę przed bramką gospodarzy dobrze przyjął Emil Kornvig, lecz jego uderzenie było bardzo niecelne, co podkreślało ogólny problem z precyzją w ofensywie. Największe emocje rozegrały się w 72. minucie, kiedy arbiter początkowo podyktował rzut karny dla Widzewa po faulu Oskara Kubiaka na Marcelu Krajewskim, ale po analizie systemu VAR zmienił swoją decyzję. Ostatecznie, oba zespoły oddały po jednym celnym strzale, a mecz zakończył się wynikiem 0:0; spotkanie w Gdyni obserwował także trener reprezentacji młodzieżowej Jerzy Brzęczek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.