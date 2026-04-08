Nowy dom Piotra Żyły zachwyca fanów. Tak skoczek mieszka z Marceliną Ziętek

Spis treści Tak mieszka Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Wnętrza domu polskiego skoczka robią niesamowite wrażenie

Piotr Żyła wraz z Marceliną Ziętek wprowadzili się do nowoczesnego obiektu o wysokiej efektywności energetycznej.

Przestrzenie mieszkalne wyróżniają się współczesnym stylem, gdzie jasne barwy przeplatają się z drewnianymi wstawkami, generując ciepły klimat.

Od pokoju dziennego wyposażonego w kominek, aż po strefę kuchenną i sypialnię – wszystkie elementy dopracowano w najdrobniejszych szczegółach.

Para stworzyła własną, unikalną oazę spokoju, która zachwyca swoimi przemyślanymi rozwiązaniami.

Dom, w którym zamieszkał Piotr Żyła wraz ze swoją wybranką Marceliną Zietek, to jednokondygnacyjny obiekt z użytkowym poddaszem o powierzchni przekraczającej sto metrów kwadratowych. Nowa nieruchomość wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną oraz przemyślanym rozkładem pomieszczeń. Zewnętrzna część budynku przyciąga wzrok surową elegancją, gdzie proste formy, potężne przeszklenia i drewniane detale doskonale korespondują z górzystym otoczeniem Beskidów.

Miłośnicy talentu sportowca oraz sympatycy jego partnerki mieli okazję regularnie podglądać postępy z placu budowy na platformach społecznościowych. Ostatecznie nadszedł moment, w którym para mogła na stałe wprowadzić się do swoich wymarzonych czterech kątów. Choć z zewnątrz bryła nie przytłacza swoimi gabarytami, jej wnętrze skrywa absolutnie wszystkie udogodnienia, jakie właściciele uwzględnili w swoich planach i które są im niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Wnętrze rezydencji naprawdę zapiera dech w piersiach. W przestrzeni królują pastelowe odcienie, gigantyczna ilość dziennego światła oraz ocieplające wystrój drewno, którym wyłożono posadzki, stopnie i powierzchnie robocze. Głównym punktem posiadłości jest potężny salon wyposażony w kominek, stanowiący ulubione miejsce wieczornego relaksu dla skoczka i jego ukochanej. Regenerację zapewnia im również domowe jacuzzi, z kolei strefa kuchenna to absolutny majstersztyk. Zastosowano tam śnieżnobiałe fronty przełamane ciemnymi detalami, zaawansowane technologicznie AGD oraz masywny stół jadalniany, przy którym zakochani chętnie spędzają wolny czas.

Dla polskiego skoczka ten budynek to znacznie więcej niż tylko mury – to ostateczne przypieczętowanie życiowej stabilizacji. Po trwającym wiele lat okresie mieszkania w pokojach hotelowych i ciągłych podróżach na sportowe turnieje, wreszcie zyskał przestrzeń, w której może w pełni być sobą.

