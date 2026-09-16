Polska pierwsza w grupie B. Kto zagra o bilety do Los Angeles?

Polska niepokonana w fazie grupowej

Polscy siatkarze zdominowali rywalizację w grupie B mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali z Ukrainą 3:0 i zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca do kolejnej fazy turnieju. W czterech spotkaniach Polska nie straciła nawet jednego seta.

W środę polski zespół zakończy rywalizację w fazie grupowej meczem z Bułgarią. Turniej jest współorganizowany przez Finlandię, Rumunię, Bułgarię i Włochy, a Polska w Sofii będzie grała także w fazie pucharowej aż do ćwierćfinałów.

Igrzyska olimpijskie w tle

Tegoroczne mistrzostwa Europy mają dodatkową stawkę ze względu na zmianę przepisów. Złoty medalista wywalczy bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. To pierwsza okazja dla europejskich zespołów na zdobycie przepustki.

W innych grupach również dominowali faworyci. Włosi, po zwycięstwie nad Czechami 3:1 w Modenie, zajęli pierwsze miejsce w grupie A. W grupie C Finlandia pokonała Holandię 3:2, natomiast w grupie D Francja wygrała z Niemcami 3:0. Decydujące spotkania turnieju odbędą się w Mediolanie.