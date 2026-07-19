2. Ekstraliga żużlowa. Wynik meczu PSŻ z Polonią Bydgoszcz zaskoczył kibiców?

Pewne zwycięstwo gości z Bydgoszczy

W zaległym spotkaniu 10. kolejki 2. Ekstraliga żużlowa ponownie pokazała siłę ekipy z Bydgoszczy. Drużyna Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała na wyjeździe Hunters PSŻ Poznań z wynikiem 51:39. To drugie zwycięstwo bydgoszczan w dwumeczu z zespołem z Poznania, co potwierdza ich dobrą formę w obecnym sezonie.

Warto przypomnieć, że w pierwszym spotkaniu tych drużyn to również zawodnicy Polonii triumfowali. Wówczas na własnym torze pokonali rywali aż 56:34. Dzięki obu zwycięstwom bydgoska drużyna wywalczyła ważny punkt bonusowy do klasyfikacji generalnej rozgrywek.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

W szeregach gospodarzy, Hunters PSŻ Poznań, najwięcej oczek zgromadził Ryan Douglas, który zapisał na swoim koncie 12 punktów. Solidnym wsparciem był dla niego Dimitri Berge z dorobkiem 11 punktów. Kolejne miejsca zajęli Bartosz Smektała z 7 punktami, a Niels Kristian Iversen oraz Antoni Mencel zdobyli po 4 punkty, podczas gdy Kamil Witkowski dołożył jeden punkt.

Z kolei w zwycięskiej drużynie Abramczyk Polonii Bydgoszcz liderem był Wiktor Przyjemski, który zdobył 11 punktów. Dobrze zaprezentowali się także Kai Huckenbeck z 10 punktami oraz Szymon Woźniak i Aleksandr Łoktajew, którzy zgromadzili po 9 oczek. Krzysztof Buczkowski zdobył 6, Maksymilian Pawełczak 5, a Kacper Andrzejewski 1 punkt.