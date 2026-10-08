Rodzinne Halloween w JuraParku. Tego wydarzenia nie może przegapić żaden fan upiornych opowieści

JuraPark Solec w Solcu Kujawskim przygotował Halloweenowe atrakcje na weekendy 16-18, 23-25 oraz 30-31 października, w godzinach 12:00-21:00.

Park oferuje halloweenowe dekoracje (ponad 10 ton dyń) oraz rodzinną zabawę w ciągu dnia i atrakcje dla fanów upiornych opowieści po zmroku.

Główne wieczorne punkty to "Ścieżka Strachu" oraz Muzeum Ziemi przekształcone w "nawiedzony szpital", wzbogacone o nową fabułę zaginięcia autobusu linii 66.

JuraPark Solec znajduje się w Solcu Kujawskim, w otoczeniu Puszczy Bydgoskiej, między Bydgoszczą a Toruniem. To miejsce, w którym nauka spotyka się z rozrywką. Na terenie parku można przejść specjalną trasą edukacyjną z modelami prehistorycznych gadów, odwiedzić Muzeum Ziemi, skorzystać z Parku Zabaw oraz wielu innych atrakcji przygotowanych z myślą o całych rodzinach. Lokalizacja jest jednym z atutów tego miejsca. Z Bydgoszczy do JuraParku można dotrzeć w około 20 minut, natomiast podróż z Torunia zajmuje mniej więcej pół godziny. Do parku bez problemu można przyjechać także koleją. Stacja PKP w Solcu Kujawskim znajduje się niedaleko, więc po wyjściu z pociągu czeka nas zaledwie kilkuminutowy spacer. JuraPark przez cały rok oferuje różne atrakcje, a wraz ze zmianą pór roku zmienia się również jego atmosfera. Jednym z najbardziej charakterystycznych wydarzeń jest organizowane jesienią Halloween.

Halloween w JuraParku Solec, to idealny moment aby odwiedzić to miejsce

Jesienią JuraPark już po raz piąty przygotowuje specjalną halloweenową odsłonę. W październikowe weekendy spokojna na co dzień kraina dinozaurów przeobraża się w pełną tajemnic i grozy przestrzeń. Na odwiedzających czekają liczne dekoracje, szkielety, upiorne postacie oraz ogromna liczba dyń. Łącznie wykorzystano ich ponad 10 ton, co robi wrażenie już na samym wejściu. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 16-18 października, 23-25 października oraz 30-31 października, w godzinach od 12:00 do 21:00. W pierwszej części dnia Halloween ma przede wszystkim rodzinny charakter. Po zmroku sytuacja zmienia się jednak diametralnie.

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Najpierw rodzinna zabawa, później atrakcje rodem z horroru

Halloween w JuraParku zostało podzielone na dwa etapy. W ciągu dnia rodziny mogą korzystać z atrakcji parku, spacerować wśród dinozaurów i podziwiać rozbudowane dekoracje. Można także spotkać bohaterów w halloweenowych przebraniach i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Strach jest tutaj raczej dodatkiem niż główną atrakcją. Po godzinie 18:00 rozpoczyna się część skierowana do osób, które lubią znacznie mocniejsze emocje. Centralnym punktem wieczornej odsłony jest Ścieżka Strachu. Trasa prowadzi przez leśny teren, a uczestnicy pokonują ją wyznaczonym szlakiem. Nigdy do końca nie wiadomo, co znajduje się za kolejnym zakrętem. Na drodze pojawiają się aktorzy oraz animatorzy przebrani za halloweenowe postacie. Niespodziewanie wychodzą zza drzew, obserwują uczestników, ruszają za nimi, a dodatkowo wykorzystują efekty dźwiękowe. Zwykły spacer zamienia się więc w pełną napięcia przygodę. Kolejne grupy wyruszają na trasę w niewielkich odstępach. Dzięki temu każdy przechodzi ją we własnym rytmie, a atmosfera może za każdym razem wyglądać nieco inaczej.

Muzeum Ziemi jako nawiedzony szpital

Na opuszczeniu leśnej ścieżki emocje wcale się nie kończą. Kolejnym etapem jest Muzeum Ziemi, które podczas Halloween przechodzi całkowitą metamorfozę. W tym roku obiekt został zamieniony w opuszczony i nawiedzony szpital. Znane odwiedzającym na co dzień pomieszczenia otrzymują zupełnie nową scenografię. Wśród dekoracji pojawiają się także aktorzy odgrywający przerażające role. Atmosfera jest tu inna niż podczas przejścia przez las. Zamknięte pomieszczenia, ograniczona widoczność, dźwięki i niespodziewane pojawianie się kolejnych postaci sprawiają, że właśnie ta część dla wielu osób może okazać się najbardziej intensywnym fragmentem całego wydarzenia.

Historia autobusu linii 66

W 2026 roku organizatorzy postanowili wzbogacić Halloweenową przygodę o konkretną fabułę. Historia rozpoczyna się od tajemniczego zaginięcia autobusu linii 66 w pobliżu JuraParku. Zanim uczestnicy wyruszą na Ścieżkę Strachu, poznają szczegóły tej historii z opowieści kierowcy. Później zaczynają odkrywać kolejne elementy zagadki. Na trasie spotykają osoby powiązane ze sprawą zaginionego autobusu. Nie wiadomo, jaki los je spotkał ani dlaczego nadal pojawiają się w kolejnych punktach ścieżki. Jedno pozostaje pewne - uczestnicy nie są już wyłącznie obserwatorami. Od momentu wejścia na trasę stają się częścią przedstawionej historii.

Ponad 10 ton dyń i zupełnie nowe oblicze parku

Halloweenowa scenografia obejmuje dużą część JuraParku. Jesienny klimat tworzą przede wszystkim tysiące dyń, których łączna waga przekracza 10 ton. Do tego dochodzą szkielety, tajemnicze stworzenia, dekoracje i specjalnie przygotowane miejsca. Zmienia się także strefa gastronomiczna. W tym roku zyskała ona meksykański charakter, który stanowi kolejne urozmaicenie całego wydarzenia. Dekoracje można oglądać również w ciągu dnia. Dzięki temu park ma dwie twarze. Za dnia jest kolorowo, jesiennie i rodzinnie, natomiast po zapadnięciu zmroku sceneria staje się zdecydowanie bardziej ponura i tajemnicza.

Halloween to nie tylko straszne opowieści

Wieczorna Ścieżka Strachu jest jedną z największych atrakcji, ale nie wyczerpuje programu wydarzenia. Wśród dodatkowych propozycji znalazł się między innymi iluzjonista, który prezentuje odwiedzającym swoje sztuczki. Halloween w JuraParku rozwija się już od kilku lat. Podczas edycji z 2023 roku można było między innymi wziąć udział w rodzinnych warsztatach, przejść łagodniejszą wersję Ścieżki Strachu czy odwiedzić Upiorne Muzeum. Z czasem organizatorzy dokładali kolejne scenografie, bohaterów i elementy przeznaczone dla osób szukających mocniejszych wrażeń. Obecna edycja wykorzystuje pomysły, które sprawdziły się wcześniej, ale jednocześnie wprowadza nową fabułę oraz jeszcze bardziej rozbudowaną oprawę. W ciągu dnia JuraPark jest więc dobrym miejscem na rodzinny jesienny spacer wśród dinozaurów i halloweenowych dekoracji. Po zmroku jego charakter zmienia się jednak nie do poznania. Jeśli lubicie opowieści z dreszczykiem, to idealny moment, aby odwiedzić to miejsce z całą rodziną!

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