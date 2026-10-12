Zderzenie trzech samochodów w Pawłowicach. Utrudnienia na drodze krajowej numer 81

Przebieg zdarzenia drogowego na DK-81 w kierunku Katowic

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 11 października 2026 roku tuż przed godziną 14:00 na pasie jezdni prowadzącym w stronę Katowic. Funkcjonariusze policji ustalili, że lewym pasem poruszał się 57-letni kierujący Fiatem, który sygnalizował zamiar wykonania manewru skrętu w lewo. Jadący bezpośrednio za nim 41-letni kierowca Porsche zareagował na tę sytuację i odpowiednio zwolnił. Jako trzeci w tej samej kolumnie jechał Chevrolet, za którego kierownicą siedział 37-letni mężczyzna podróżujący wraz z pasażerką.

Manewr obronny i uderzenie w dwa pojazdy

Kierujący Chevroletem podjął próbę uniknięcia najechania na tył hamującego Porsche i skierował swój pojazd w lewą stronę. Mężczyzna wjechał na pas zieleni oddzielający jezdnie, który znajduje się bezpośrednio przy barierze energochłonnej. Mimo wykonania tego manewru 37-latek uderzył w Porsche, a następnie doprowadził do zderzenia z Fiatem. W wyniku tego zdarzenia 57-letni kierowca Fiata został przewieziony do szpitala, ale na szczęście jego stan nie wymagał dłuższej hospitalizacji ze względu na brak poważnych obrażeń.

Konsekwencje dla sprawcy i utrudnienia dla kierowców

Policjanci z wydziału ruchu drogowego uznali kierowcę Chevroleta za winnego spowodowania zdarzenia i nałożyli na niego mandat karny. Przez około godzinę trasa w miejscu kolizji była całkowicie zablokowana, co zmusiło mundurowych do zorganizowania ruchu zastępczego. W tym czasie osoby podróżujące drogą krajową numer 81 musiały korzystać z objazdów poprowadzonych lokalnymi trasami. Sytuacja ta pokazuje, jak ważne jest zachowanie pełnej koncentracji oraz stałe monitorowanie zachowania innych uczestników ruchu drogowego.

Apel policji o zachowanie bezpiecznego odstępu

Mundurowi przypominają, że samo przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości może okazać się niewystarczające w sytuacjach gwałtownego hamowania innych aut. Każdy prowadzący pojazd powinien uwzględniać aktualne natężenie ruchu, widoczność oraz stan nawierzchni, po której się porusza. Kluczowe dla bezpieczeństwa jest zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego samochodu, co daje niezbędny czas na właściwą reakcję. Jazda zbyt blisko innego pojazdu drastycznie ogranicza pole manewru i może prowadzić do uderzenia w bariery lub wyjechania poza pas ruchu.

Źródło: Policja.pl