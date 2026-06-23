Rozsyp wokół hortensji. Kwiaty będą większe i bardziej okazałe

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-06-23 4:00

Hortensje od lat należą do jednych z najbardziej efektownych krzewów ogrodowych. Ich ogromne, kuliste kwiatostany potrafią całkowicie odmienić wygląd rabaty i stać się jej główną ozdobą przez całe lato. Jednak mimo że uchodzą za stosunkowo łatwe w uprawie, wielu ogrodników zauważa, że nie zawsze kwitną tak obficie i okazale, jak by tego oczekiwali.

Kwitnące hortensje w odcieniach różu i bieli rosnące w rzędzie przy elewacji domu, tworząc efektowną rabatę, obok ścieżki z kostki i zadbanego trawnika. Dowiedz się, jak dbać o te okazałe kwiaty na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Hortensje, choć uchodzą za efektowne krzewy ogrodowe, często nie kwitną tak obficie, jakby tego oczekiwano, a klucz do sukcesu leży nie tylko w bieżącej pielęgnacji, lecz przede wszystkim w odpowiednim odżywianiu gleby.
  • Ze względu na wysokie zapotrzebowanie na składniki odżywcze, kluczowe dla pełnego rozwoju i imponujących rozmiarów kwiatów hortensji jest regularne i odpowiednie dostarczanie im wsparcia, w właściwej formie i czasie.
  • Istnieją proste, naturalne metody, które mogą skutecznie uzupełniać składniki odżywcze w glebie, zapewniając roślinie stały dostęp do potrzebnych substancji bez konieczności używania wyłącznie gotowych preparatów.
  • Stosowanie tych sprawdzonych, domowych sposobów przyczynia się do wzmocnienia krzewów, lepszego ich rozrastania się oraz znacząco poprawia jakość i obfitość kwiatostanów, czyniąc je bardziej wyrazistymi i okazałymi.

Kluczem do sukcesu, przy uprawnie hortensji, często nie jest sama pielęgnacja liści czy podlewanie, ale to, co dzieje się w glebie wokół rośliny. Hortensje są wyjątkowo żarłoczne, jeśli chodzi o składniki odżywcze. Ich kwiaty potrzebują odpowiedniego wsparcia, by mogły w pełni się rozwinąć i osiągnąć imponujące rozmiary.

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Hortensje - jak o nie dbać?

W przypadku tych kwiatów, bardzo ważne jest regularne dostarczanie im tego, czego najbardziej potrzebują i to w odpowiedniej formie i we właściwym momencie sezonu. Wielu ogrodników sięga po gotowe nawozy, ale istnieją też proste, domowe sposoby, które mogą przynieść bardzo dobre efekty.

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Zrób to ze swoimi hortensjami

Jednym z nich jest wykorzystanie naturalnych składników, które stopniowo uwalniają substancje odżywcze do gleby. Dzięki temu roślina ma do nich stały dostęp, a nie tylko chwilowy zastrzyk energii. Wokół hortensji warto rozsypać kompost lub dobrze przerobiony obornik, który poprawia strukturę gleby i dostarcza niezbędnych składników pokarmowych.

Świetnie sprawdza się także fusy z kawy, ponieważ lekko zakwaszają podłoże, co hortensje wyjątkowo lubią, a jednocześnie wzbogacają ziemię w azot. Taki naturalny nawóz najlepiej delikatnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby lub rozłożyć jako cienką ściółkę. Regularne stosowanie tych prostych metod sprawia, że krzewy są silniejsze, lepiej się rozrastają, a ich kwiaty stają się wyraźnie większe, gęstsze i bardziej efektowne.

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