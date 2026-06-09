Rozsyp to po trawniku wieczorem. Ślimaki szybko znikną z twojego ogrodu

Ślimaki bez skorupy potrafią wyrządzić w ogrodzie gigantyczne szkody. Zjadają uprawy, zanieczyszczają je śluzem i roznoszą patogeny. Są prawdziwą zmorą wielu ogrodników, nierzadko gorszą od innych szkodników.

Warto zrezygnować z nieskutecznych, polecanych w sieci metod. Lepiej sięgnąć po ekologiczny środek, który zwalczy ślimaki i dodatkowo poprawi jakość gleby.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego granulatu, skutecznie uchronisz swoje rośliny. Rozprawisz się ze ślimakami na dobre.

Sprawdzone sposoby na ślimaki. Jak się ich pozbyć?

Dla wielu ogrodników to właśnie nagie ślimaki są największym wyzwaniem, przewyższającym problem z mszycami czy ćmą bukszpanową. Te szkodniki uwielbiają młode sadzonki, które intensywnie obgryzają. Wyrządzają znaczne szkody na działce. Ich śluz, poza tym, że jest nieestetyczny, hamuje rozwój roślin i jest wektorem chorób.

Walka ze ślimakami bywa żmudna, a szkodniki te chętnie wracają na stare miejsce. Fora internetowe pełne są porad dotyczących odstraszania tych intruzów. Często proponuje się sypanie wokół roślin popiołu czy też pokruszonych skorupek jaj. Choć te metody nieco utrudniają ślimakom dostęp do grządek, nie rozwiązują problemu. Bardziej drastyczną opcją jest wodny roztwór octu (w stosunku 1:1), którym spryskuje się tereny występowania ślimaków. Taki oprysk odwadnia szkodniki, co kończy się ich śmiercią. Trzeba jednak mieć świadomość, że ocet może być zabójczy także dla samej roślinności – grozi poparzeniem upraw i trawy.

Fosforan żelaza na ślimaki. Bezpieczny dla ogrodu

Doświadczeni ogrodnicy podkreślają, że najlepszym rozwiązaniem na inwazję ślimaków jest zastosowanie fosforanu żelaza. Ten nieorganiczny związek chemiczny jest stosowany zarówno do zwalczania szkodników, jak i do wzmacniania upraw. Jego wielką zaletą jest to, że nie zagraża ani ludziom, ani zwierzętom domowym. Co więcej, w kontakcie z wodą fosforan żelaza ulega rozkładowi na żelazo i fosfor, co stanowi doskonały nawóz. Dla ślimaków jednak środek ten jest śmiertelną trucizną. Po jego zjedzeniu szkodniki chowają się w ziemi i tam giną. Preparat ma formę wygodnego granulatu. Wystarczy rozsypać go w miejscach, gdzie zaobserwowaliśmy problem. Rekomendowana dawka to 5 gramów na metr kwadratowy. Zabieg najlepiej wykonać wieczorem, kiedy ślimaki ruszają na żer, upewniając się wcześniej, że nie zapowiadano deszczu, by granulki od razu nie wniknęły w glebę.