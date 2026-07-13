Quiz telewizyjny. Pamiętasz, która stacja emitowała ten program?

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-13 8:43

Oglądanie telewizji to popularna forma spędzania wolnego czasu. Któż z nas nie lubi się zrelaksować po długim dniu pracy przy ulubionym formacie rozrywkowym? Uwielbiasz polskie programy rozrywkowe? Spędzasz sporo czasu przed telewizorem? Uważasz się za prawdziwego telemaniaka? Ten quiz jest dla ciebie!

Quiz. To hit, której polskiej stacji? Komplet punktów tylko dla prawdziwych telemaniaków
Autor: Freepik.com Quiz. To hit, której polskiej stacji? Komplet punktów tylko dla prawdziwych telemaniaków

Chyba każdy z nas ma swój ulubiony program rozrywkowy, który wytrwale śledzi przed telewizorem. Dzięki temu możemy liczyć na chwilę zapomnienia od codziennych obowiązków i stresu z nimi związanego. Programy rozrywkowe czy seriale to świetna odskocznia od rzeczywistości. Nie dziwi więc fakt, że każda ze stacji ma w swojej ofercie przynajmniej kilka takich formatów. Jesteś amatorem telewizji? Znasz dobrze polskie programy rozrywkowe? Sprawdź się w naszym quizie. Dla utrudnienia nie pytamy o najnowsze formaty, ale o programy, które tryumfowały w telewizji w latach 90. Niektóre z nich, choć w nieco zmienionej formie, nadal można obejrzeć w telewizji.

Podejmiesz wyzwanie? 100% punktów zdobędzie jedynie prawdziwych telemaniak!

Quiz. To hit, której polskiej stacji? Komplet punktów tylko dla prawdziwych telemaniaków
Pytanie 1 z 13
Na początek coś prostego. Teleturniej "Idź na całość", w którym Zygmunt Chajzer namawiał uczestników do podjęcia ryzyka, emitowano na antenie:
telewizja
programy rozrywkowe
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