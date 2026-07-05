Skandal i dyskwalifikacja w Wimbledonie. Dlaczego ukarano młodą zawodniczkę?

Skandal podczas meczu pierwszej rundy

Sobotnie spotkanie pierwszej rundy turnieju singlistek nie potoczyło się po myśli niemieckiej zawodniczki. Piętnastoletnia Ida Wobker rywalizowała na trawiastym korcie z reprezentantką Rumunii. Maria Valentina Pop zdominowała pierwszą partię i ostatecznie wygrała inauguracyjnego seta wynikiem 6:0. W drugiej odsłonie gra była znacznie bardziej wyrównana. Tablica wyników wskazywała remis 5:5, gdy doszło do kluczowego incydentu.

Przy tym wyrównanym rezultacie Niemka popełniła błąd i nie trafiła czysto z bekhendu. Frustracja wzięła górę i młoda tenisistka z impetem uderzyła rakietą o trawiastą nawierzchnię. Sprzęt sportowy niefortunnie odbił się od ziemi i wpadł bezpośrednio w trybuny. Organizatorzy nie sprecyzowali, czy lecąca rakieta uderzyła któregokolwiek z widzów zgromadzonych wokół kortu. Sama zawodniczka podeszła do trybun, aby osobiście odzyskać swój sprzęt.

Jak sędziowie ukarali niemiecką tenisistkę?

Po tym niebezpiecznym zdarzeniu gra została natychmiast przerwana na dłuższą chwilę. Sędziowie długo analizowali całą sytuację i naradzali się w sprawie ewentualnych konsekwencji. Ostatecznie sędzia główny ogłosił werdykt o nałożeniu na zawodniczkę najwyższego wymiaru kary za niesportowe zachowanie. Niemka została oficjalnie zdyskwalifikowana z brytyjskiego turnieju, o czym poinformowano w niedzielę. Takie decyzje są rzadkością w rozgrywkach, ale przepisy bezpieczeństwa pozostają bezlitosne.

Dyskwalifikacja to jedyna konsekwencja wyciągnięta wobec piętnastoletniej Niemki po jej nagannym zachowaniu. Zawodniczka uniknęła dodatkowej sankcji w postaci kary finansowej za wywołanie niebezpiecznego incydentu. Wynika to bezpośrednio z regulaminu rozgrywek obowiązującego w tej kategorii wiekowej. W turniejach juniorskich zawodnicy nie otrzymują bowiem żadnych oficjalnych nagród pieniężnych za swój udział. Z tego powodu nałożenie tradycyjnej grzywny finansowej nie było możliwe.