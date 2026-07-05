Mecz Portugalia - Hiszpania na MŚ 2026. Jaką taktykę przygotował Roberto Martinez?

Strategia na mecz Portugalia - Hiszpania

Trener reprezentacji Portugalii, Roberto Martinez, zmierzy się w poniedziałkowym meczu 1/8 finału MŚ 2026 z drużyną Hiszpanii. Dziennikarze Radia Renascenca uważają, że szkoleniowiec miał wystarczająco dużo czasu na analizę mistrzów Europy. Według nich hiszpański trener doskonale zna piłkarskie realia swojego kraju. Eksperci przewidują, że odpowiednia taktyka na tego przeciwnika została opracowana znacznie wcześniej.

Z kolei gazeta „A Bola” zwraca uwagę na dotychczasowe problemy portugalskiej kadry na mundialu. Redaktorzy podkreślają, że drużyna od początku turnieju prezentuje bardzo nierówną formę. Dodatkowo część podstawowych zawodników wydaje się odczuwać zmęczenie po długim sezonie klubowym. Mimo to chwalą trafne decyzje Martineza z wygranego 2:1 meczu 1/16 finału przeciwko Chorwacji. W 63. minucie tamtego spotkania trener dokonał równoczesnej zmiany kilku graczy, co zapewniło świeżość i pozwoliło utrzymać odpowiednie tempo gry.

„Oglądając ostatnie mecze tej drużyny dostrzegamy, że może się wydarzyć wiele, zarówno dobrego, jak i złego” – napisała stołeczna gazeta.

Czy Cristiano Ronaldo usiądzie na ławce?

Komentatorzy portugalskich dzienników „A Bola” oraz „O Jogo” wnikliwie analizują formę poszczególnych graczy. Są oni zgodni, że jedynym stabilnym punktem zespołu jest obecnie bramkarz Diogo Costa. Przed rywalizacją z Hiszpanią media zastanawiają się nad ewentualnymi zmianami w wyjściowym składzie. Dziennikarze spekulują, że szansę od pierwszej minuty może wreszcie otrzymać napastnik Goncalo Ramos. Taka decyzja trenera oznaczałaby prawdopodobnie konieczność posadzenia na ławce rezerwowych samego Cristiano Ronaldo.

Sytuację przed poniedziałkowym starciem wnikliwie oceniają również lokalni eksperci piłkarscy. Były działacz portugalskiej federacji oraz UEFA, Jose Carlos Freitas, uważa poziom obu reprezentacji za bardzo zbliżony. Zaznacza on jednak lekką przewagę po stronie aktualnych mistrzów Europy. Z kolei Oscar Botelho, analityk sportowy znany ze współpracy z Belenenses i Swansea, wciąż czeka na przebudzenie zawodników Martineza w nadchodzącym ważnym spotkaniu. Zarówno eksperci, jak i kibice liczą na udany występ całego zespołu.

- Poniedziałkowe starcie będzie meczem bardzo wyrównanym, a zarazem skomplikowanym dla Portugalii – powiedział telewizji SIC Freitas i dodał, że faworytem będzie jednak Hiszpania.