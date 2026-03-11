Zatrzymania ws. mafii VAT-owskiej w 5 województwach. Już ponad 240 podejrzanych

Skoordynowana akcja CBŚP i KAS w pięciu województwach

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej z województwa kujawsko-pomorskiego połączyli siły w walce z przestępczością gospodarczą. Działania były prowadzone w ramach trzech odrębnych śledztw, które nadzoruje prokuratura w Szczecinie. Kulminacją ostatnich działań było zatrzymanie siedmiu osób na terenie województw mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego oraz łódzkiego. Wszystkie sprawy łączy ten sam mechanizm działania, polegający na tworzeniu zorganizowanych grup przestępczych w celu wystawiania nierzetelnych faktur VAT.

Zarzuty prania pieniędzy i udziału w grupie przestępczej

Zatrzymane osoby zostały przewiezione do Zachodniopomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Tam usłyszały poważne zarzuty, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wystawiania fikcyjnych faktur VAT. Na liście zarzutów znalazły się również pranie pieniędzy oraz inne przestępstwa skarbowe. Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych agenci zabezpieczyli obszerną dokumentację księgową oraz inne materiały, które będą kluczowym dowodem w sprawie.

Wyłudzenia VAT na ponad 78 milionów. Już 240 podejrzanych

Skala odkrytego procederu jest imponująca i pokazuje determinację organów ścigania w walce z karuzelami VAT. W ramach prowadzonych postępowań status podejrzanego ma już ponad 240 osób, co świadczy o rozległej siatce przestępczej. Do tej pory służbom udało się zabezpieczyć mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości przekraczającej 78 milionów złotych. Te środki pochodziły bezpośrednio z nielegalnej działalności i zostaną przeznaczone na pokrycie strat Skarbu Państwa.

Jak oszustwa VAT szkodzą polskiej gospodarce i obywatelom?

Przestępstwa związane z wyłudzaniem podatku VAT to cios wymierzony nie tylko w budżet państwa, ale w każdego obywatela. Uszczuplone wpływy oznaczają mniej pieniędzy na finansowanie kluczowych sektorów, takich jak ochrona zdrowia, edukacja czy budowa dróg. Oszuści podatkowi zakłócają również zasady uczciwej konkurencji na rynku. Legalnie działające firmy nie są w stanie konkurować z podmiotami, które sztucznie zaniżają swoje zobowiązania podatkowe poprzez fikcyjne faktury.

Śledztwo jest rozwojowe. Prokuratura zapowiada kolejne zatrzymania

Prowadzone śledztwa mają charakter rozwojowy, a ostatnie zatrzymania to z pewnością nie koniec sprawy. Funkcjonariusze CBŚP i KAS, działając pod nadzorem prokuratorów, nadal intensywnie pracują nad rozbiciem całej siatki przestępczej. Ich celem jest ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w ten nielegalny proceder oraz odzyskanie jak największej części wyłudzonych pieniędzy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w najbliższym czasie.

Źródło: Policja.pl