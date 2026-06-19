Władysław Kosiniak-Kamysz o roli Polski: To broń masowego rażenia naszych wrogów

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz pojawił się w roli gościa honorowego na Warszawskich Targach Obronnych. Szef resortu obrony wyraźnie zaznaczył, że w dzisiejszych realiach to Polska objęła pozycję lidera w sektorze zbrojeniowym. Jego zdaniem otwiera to perspektywy do tego, aby wizerunek kraju kojarzył się również z potężną produkcją wyposażenia militarnego, sprzętu służącego obronie cywilnej oraz podnoszeniem świadomości obywateli w kwestiach bezpieczeństwa. Według ministra fundamentalnym celem na przyszłość będzie kształtowanie odporności w społeczeństwie na rozmaite zagrożenia.

Szef resortu obrony narodowej zwrócił również uwagę na rosnące ryzyko wynikające z manipulacji i dezinformacji. Według niego każdy, niezależnie od wieku, narażony jest na te niebezpieczeństwa, które rozprzestrzeniają się głównie w cyberprzestrzeni. Minister wyraził się jasno – tego rodzaju metody stanowią narzędzie w rękach wrogich państw ze wschodu i można je porównać do niszczycielskiej broni o masowym zasięgu, przed którą nie ma pełnego zabezpieczenia, jeśli brakuje odpowiedniej wiedzy u zwykłych obywateli.

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Z tego względu szef MON podkreślił, że cyfrowe bezpieczeństwo potrzebuje wyspecjalizowanych metod ochrony. Zwrócił uwagę na znaczenie miejsca wydarzenia – targi przygotowane przez Portal Obrony świetnie wpisują się w tematykę cyberzagrożeń. Wicepremier wyraził także wdzięczność redakcji „Super Expressu” za długofalową współpracę. Od kilkunastu miesięcy organizowane są spotkania przybliżające działania ministerstwa, mające na celu wzrost świadomości wśród Polaków. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że budowanie solidnej obrony kraju opiera się na trwałym fundamencie: wytrzymałym społeczeństwie, nowoczesnej armii oraz stabilnych sojuszach międzynarodowych.

To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym nie dlatego, że jesteśmy największym. Dzisiaj najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską pod względem liczebności ona przewyższa armię. (...) Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii. Siły wojska, zdolności operacyjnej, czyli właśnie to, czym się posługujemy. Sprzęt, który jest prezentowany. Chcę was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę Was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy.