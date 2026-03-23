Warszawskie Targi Obronne: Ruszyła bezpłatna rejestracja branżowa

Warszawskie Targi Obronne: Rejestracja branżowa i najważniejsze informacje

- Rejestracja branżowa na Warszawskie Targi Obronne (WTO) jest już dostępna, a samo wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w stołecznym obiekcie EXPO XXI.

- Inicjatywa ma zasięg ogólnokrajowy i skupia się na sektorze zbrojeniowym, zrzeszając najważniejsze grupy związane z bezpieczeństwem państwa.

- Pierwszy dzień, czyli 19 czerwca, przeznaczono dla ekspertów i instytucji, natomiast 20 czerwca zaplanowano jako dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Jesteś związany z sektorem zbrojeniowym lub prowadzisz działalność gospodarczą w obszarze obronności? Służysz w Wojsku Polskim, polskiej Policji, a może pobierasz naukę na jednej z uczelni wojskowych? Organizatorzy przekazali niezwykle istotny komunikat: wystartowały branżowe zapisy na Warszawskie Targi Obronne, które zostaną zorganizowane w dniach 19 i 20 czerwca na terenie warszawskiego EXPO XXI.

To zupełnie nowa inicjatywa na mapie Polski, która w całości skupia się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem, przemysłem zbrojeniowym oraz wzmacnianiem ogólnej odporności kraju. Wydarzenie stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnącą rolę tych kwestii, zarówno z perspektywy państwowej, jak i rynkowej. Głównym założeniem organizatorów jest zjednoczenie kluczowych środowisk dbających o bezpieczeństwo, a także budowa platformy do debaty, kooperacji i dzielenia się wiedzą między przedstawicielami państwa, obywatelami oraz rynkiem komercyjnym.

Kto pojawi się 19 czerwca 2026 r. na Warszawskich Targach Obronnych?

Całe wydarzenie zostało podzielone na dwa dni, z czego to 19 czerwca 2026 roku będzie miał charakter ściśle profesjonalny. To zdecydowanie najważniejszy etap imprezy, który przygotowano z myślą o delegatach instytucji, reprezentantach biznesu i gronie ekspertów. To w tym miejscu spotkają się liderzy oraz osoby decyzyjne z branży, aby nawiązywać znajomości owocujące przyszłymi inicjatywami i dyskutować o wprowadzaniu nowych technologii, kooperacji czy planach inwestycyjnych.

Do wizyty na nadchodzących targach obronnych zachęca się w głównej mierze:

- urzędników państwowych i samorządowców,

- żołnierzy i członków innych formacji mundurowych,

- właścicieli i pracowników spółek z sektora technologicznego oraz zbrojeniowego,

- doradców rynkowych oraz podmioty inwestycyjne.

Kolejnego dnia, 20 czerwca, impreza otworzy się na szerszą publiczność. Będzie to tak zwany dzień otwarty, w trakcie którego zaplanowano pokazy innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla wszystkich gości zafascynowanych tematyką wojska i bezpieczeństwa.

Bezpłatne zapisy na Warszawskie Targi Obronne. Sprawdź, jak dołączyć

Żeby wziąć czynny udział w nadchodzącej imprezie, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie. Dla przedstawicieli branży proces ten jest całkowicie darmowy. Co więcej, taka rejestracja gwarantuje wejście na teren obiektu przez oba dni trwania imprezy. Wystarczy zapisać się tylko raz, aby móc swobodnie korzystać z paneli eksperckich oraz uczestniczyć w otwartej części wydarzenia.

W jaki sposób zgłosić chęć udziału w tym ogólnopolskim zlocie militarnym? Procedurę można przejść za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.warszawskietargiobronne.pl lub skorzystać z dedykowanego formularza TUTAJ. Organizatorzy zachęcają do rezerwacji miejsc, podkreślając, że jest to doskonała szansa na dołączenie do społeczności, która realnie kształtuje współpracę i konkretne projekty w obszarze krajowej obronności.

Warto podkreślić, że Warszawskie Targi Obronne zyskały honorowy patronat Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i szefa MON, a także Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W gronie patronów medialnych znalazły się między innymi: TVP, "Super Express", PAP, Super Biznes, Eska Rock, Milmag, Frag Out!, Strzelnica TV oraz Life & Gun Magazine.