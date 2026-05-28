Przyszłość polskiej armii na horyzoncie. Eksperci na Warszawskich Targach Obronnych [PROGRAM]

Już 19 i 20 czerwca w przestrzeni Expo XXI odbędą się Warszawskie Targi Obronne, organizowane przez Grupę ZPR Media i Portal Obronny. Pierwszy dzień (piątek) dedykowany jest profesjonalistom, w tym żołnierzom, przedstawicielom firm zbrojeniowych oraz służb mundurowych. Z kolei w sobotę (20 czerwca) teren targów otworzy się dla wszystkich zainteresowanych tematyką militariów, od mieszkańców po całe rodziny.

Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję, aby przyjrzeć się z bliska innowacyjnemu sprzętowi, nowoczesnej broni i technologiom obronnym. Oprócz bogatej ekspozycji, organizatorzy zapewniają okazję do dyskusji z polskimi wystawcami i ekspertami z branży bezpieczeństwa.

Warszawskie Targi Obronne 19 czerwca. Oto program

W piątek, między 10:00 a 15:00, odbędzie się szereg specjalistycznych debat poświęconych zarządzaniu kryzysowemu i przygotowaniu Polski na współczesne wyzwania. Wśród głównych tematów znajdą się:

bezpieczeństwo 360°,

zarządzanie cyberbezpieczeństwem w administracji samorządowej,

współpraca publiczno-prywatna w sektorze obronnym,

rola zdrowia publicznego w systemie bezpieczeństwa,

budowa schronów w Polsce,

jak gmina Łuków zadbała o schron dla mieszkańców,

logistyka, zapasy i transport w czasie kryzysu,

woda do picia w każdych warunkach

czego możemy nauczyć się od ukraińskich samorządów?

Eksperci pochylą się również nad:

obronnością na Bałtyku,

przyszłością polskiego lotnictwa i nowoczesnymi śmigłowcami,

technologiami kosmicznymi i satelitarnymi,

łącznością w obliczu zagrożeń hybrydowych.

Szczególnym punktem programu będzie fire chat, podczas którego uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy od ponad pięciu lat toczymy wojnę?

Pełny harmonogram wydarzenia dostępny jest na stronie warszawskietargiobronne.pl oraz TUTAJ.

Bilety na Warszawskie Targi Obronne i rejestracja branżowa

Organizatorzy przypominają, że rejestracja na piątkowy dzień branżowy wciąż jest możliwa i darmowa. Taka wejściówka uprawnia do uczestnictwa w obu dniach targów.

Dostępne są także wejściówki na sobotni dzień otwarty. Bilet normalny to koszt 49 zł, a ulgowy – 35 zł. Oferowany jest również bilet rodzinny (dla dwóch dorosłych i dwójki dzieci) w cenie 135 zł.

Pokazy pierwszej pomocy i samoobrona z Fundacją Gotowi.Org

W sobotę, 20 czerwca odwiedzający mogą liczyć na dodatkowe aktywności. Fundacja Gotowi.Org opracowała specjalnie na to wydarzenie trzy bloki tematyczne:

To doskonała okazja, aby wziąć udział w praktycznych warsztatach z samoobrony i ratownictwa, otwartych dla każdego uczestnika targów. Spotkania obejmą 15-minutowe wykłady i półgodzinne zajęcia praktyczne.