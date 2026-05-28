Przyszłość polskiej armii na horyzoncie. Eksperci na Warszawskich Targach Obronnych [PROGRAM]

Już 19 i 20 czerwca w przestrzeni Expo XXI odbędą się Warszawskie Targi Obronne, organizowane przez Grupę ZPR Media i Portal Obronny. Pierwszy dzień (piątek) dedykowany jest profesjonalistom, w tym żołnierzom, przedstawicielom firm zbrojeniowych oraz służb mundurowych. Z kolei w sobotę (20 czerwca) teren targów otworzy się dla wszystkich zainteresowanych tematyką militariów, od mieszkańców po całe rodziny.
Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję, aby przyjrzeć się z bliska innowacyjnemu sprzętowi, nowoczesnej broni i technologiom obronnym. Oprócz bogatej ekspozycji, organizatorzy zapewniają okazję do dyskusji z polskimi wystawcami i ekspertami z branży bezpieczeństwa.
Warszawskie Targi Obronne 19 czerwca. Oto program
W piątek, między 10:00 a 15:00, odbędzie się szereg specjalistycznych debat poświęconych zarządzaniu kryzysowemu i przygotowaniu Polski na współczesne wyzwania. Wśród głównych tematów znajdą się:
- bezpieczeństwo 360°,
- zarządzanie cyberbezpieczeństwem w administracji samorządowej,
- współpraca publiczno-prywatna w sektorze obronnym,
- rola zdrowia publicznego w systemie bezpieczeństwa,
- budowa schronów w Polsce,
- jak gmina Łuków zadbała o schron dla mieszkańców,
- logistyka, zapasy i transport w czasie kryzysu,
- woda do picia w każdych warunkach
- czego możemy nauczyć się od ukraińskich samorządów?
Eksperci pochylą się również nad:
- obronnością na Bałtyku,
- przyszłością polskiego lotnictwa i nowoczesnymi śmigłowcami,
- technologiami kosmicznymi i satelitarnymi,
- łącznością w obliczu zagrożeń hybrydowych.
Szczególnym punktem programu będzie fire chat, podczas którego uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy od ponad pięciu lat toczymy wojnę?
Pełny harmonogram wydarzenia dostępny jest na stronie warszawskietargiobronne.pl.
Bilety na Warszawskie Targi Obronne i rejestracja branżowa
Organizatorzy przypominają, że rejestracja na piątkowy dzień branżowy wciąż jest możliwa i darmowa. Taka wejściówka uprawnia do uczestnictwa w obu dniach targów.
Dostępne są także wejściówki na sobotni dzień otwarty. Bilet normalny to koszt 49 zł, a ulgowy – 35 zł. Oferowany jest również bilet rodzinny (dla dwóch dorosłych i dwójki dzieci) w cenie 135 zł.
Pokazy pierwszej pomocy i samoobrona z Fundacją Gotowi.Org
W sobotę, 20 czerwca odwiedzający mogą liczyć na dodatkowe aktywności. Fundacja Gotowi.Org opracowała specjalnie na to wydarzenie trzy bloki tematyczne:
- samoobrona („Bądź bezpieczny i gotowy”),
- pierwsza pomoc („Karetka dojedzie za 12 minut, nie masz tyle czasu”),
- przygotowanie na kryzys („Twoje 10 kroków do zbudowania odporności na zagrożenia”).
To doskonała okazja, aby wziąć udział w praktycznych warsztatach z samoobrony i ratownictwa, otwartych dla każdego uczestnika targów. Spotkania obejmą 15-minutowe wykłady i półgodzinne zajęcia praktyczne.