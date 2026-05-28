Przyszłość polskiej armii na horyzoncie. Eksperci na Warszawskich Targach Obronnych [PROGRAM]

Redakcja Portalu Obronnego
2026-05-28 9:53

Już 19 czerwca rusza pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych. Wydarzenie w Expo XXI zgromadzi ekspertów, wojskowych i przedstawicieli rządu. Program pierwszego dnia obejmuje kilkanaście paneli i trzy sceny. Zobacz, co przygotowali organizatorzy!

Warszawskie Targi Obronne

Autor: Katarzyna Olczak

Już 19 i 20 czerwca w przestrzeni Expo XXI odbędą się Warszawskie Targi Obronne, organizowane przez Grupę ZPR Media i Portal Obronny. Pierwszy dzień (piątek) dedykowany jest profesjonalistom, w tym żołnierzom, przedstawicielom firm zbrojeniowych oraz służb mundurowych. Z kolei w sobotę (20 czerwca) teren targów otworzy się dla wszystkich zainteresowanych tematyką militariów, od mieszkańców po całe rodziny.

Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję, aby przyjrzeć się z bliska innowacyjnemu sprzętowi, nowoczesnej broni i technologiom obronnym. Oprócz bogatej ekspozycji, organizatorzy zapewniają okazję do dyskusji z polskimi wystawcami i ekspertami z branży bezpieczeństwa.

Warszawskie Targi Obronne 19 czerwca. Oto program

W piątek, między 10:00 a 15:00, odbędzie się szereg specjalistycznych debat poświęconych zarządzaniu kryzysowemu i przygotowaniu Polski na współczesne wyzwania. Wśród głównych tematów znajdą się:

  • bezpieczeństwo 360°,
  • zarządzanie cyberbezpieczeństwem w administracji samorządowej,
  • współpraca publiczno-prywatna w sektorze obronnym,
  • rola zdrowia publicznego w systemie bezpieczeństwa,
  • budowa schronów w Polsce,
  • jak gmina Łuków zadbała o schron dla mieszkańców,
  • logistyka, zapasy i transport w czasie kryzysu,
  • woda do picia w każdych warunkach
  • czego możemy nauczyć się od ukraińskich samorządów?

Eksperci pochylą się również nad:

  • obronnością na Bałtyku,
  • przyszłością polskiego lotnictwa i nowoczesnymi śmigłowcami,
  • technologiami kosmicznymi i satelitarnymi,
  • łącznością w obliczu zagrożeń hybrydowych.

Szczególnym punktem programu będzie fire chat, podczas którego uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy od ponad pięciu lat toczymy wojnę?

Pełny harmonogram wydarzenia dostępny jest na stronie warszawskietargiobronne.pl oraz TUTAJ.

Warszawskie Targi Obronne

Bilety na Warszawskie Targi Obronne i rejestracja branżowa

Organizatorzy przypominają, że rejestracja na piątkowy dzień branżowy wciąż jest możliwa i darmowa. Taka wejściówka uprawnia do uczestnictwa w obu dniach targów.

Dostępne są także wejściówki na sobotni dzień otwarty. Bilet normalny to koszt 49 zł, a ulgowy – 35 zł. Oferowany jest również bilet rodzinny (dla dwóch dorosłych i dwójki dzieci) w cenie 135 zł.

Pokazy pierwszej pomocy i samoobrona z Fundacją Gotowi.Org

W sobotę, 20 czerwca odwiedzający mogą liczyć na dodatkowe aktywności. Fundacja Gotowi.Org opracowała specjalnie na to wydarzenie trzy bloki tematyczne:

To doskonała okazja, aby wziąć udział w praktycznych warsztatach z samoobrony i ratownictwa, otwartych dla każdego uczestnika targów. Spotkania obejmą 15-minutowe wykłady i półgodzinne zajęcia praktyczne.