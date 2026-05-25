Jakie są cele wizyty ministra obrony w Kanadzie?

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął swoją wizytę w Kanadzie od spotkania z Polonią w Toronto. W poniedziałek wieczorem odwiedził Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, gdzie wręczył Złote Medale Wojska Polskiego weteranom ważnych wydarzeń historycznych, takich jak Powstanie Warszawskie i bitwa o Monte Cassino. Odznaczenia trafiły także do zasłużonych działaczy polonijnych.

We wtorek minister uda się do Ottawy, gdzie spotka się z kanadyjskim ministrem obrony Davidem McGuintym. Wspólnie wezmą udział w kanadyjskim Forum Przemysłu Obronnego. Podczas tego dnia zaplanowano także podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach programu SAFE. Parlament Europejski niedawno zgodził się na udział Kanady w tym programie, co umożliwi realizację projektów finansowanych przez SAFE we współpracy z krajami europejskimi.

Dlaczego Kanada jest zainteresowana współpracą z Polską?

Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podkreśliła, że Kanada interesuje się zakupem dronów z polskiego przemysłu zbrojeniowego. Przypomniała, że czas na podpisanie kontraktów dotyczących sprzętu przeznaczonego wyłącznie dla Polski mija z końcem maja, ale zakupy wspólne z innymi państwami mają dłuższy termin. Kanada jest jednym z krajów, z którymi Polska planuje takie wspólne zakupy.

Minister obrony narodowej zaznaczył na konferencji prasowej w Krakowie, że program SAFE nie pozwala na marnowanie środków. "Jeżeli nie w pojedynczym zakupie, to w zakupie kilku państw członkowskich będziemy chcieli je wydać. Zachęcamy do zakupów w polskim przemyśle. Kanada kupi polski sprzęt wojskowy, to jest myślę fenomenalna wiadomość" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Co jeszcze zaplanowano podczas wizyty?

W środę minister obrony odwiedzi targi CANSEC w Ottawie, gdzie spotka się z przedstawicielami kluczowych kanadyjskich firm zbrojeniowych i technologicznych, takich jak CAE, Bombardier i MDA Space. W delegacji towarzyszą mu m.in. wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych odpowiedzialny za przemysł obronny Konrad Gołota oraz Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Targi CANSEC, największa tego typu impreza w Kanadzie, zgromadzą około 300 firm. W tym roku Polska będzie szczególnie wyróżnionym krajem, co podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka, mówiąc o obecności zarówno państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i prywatnych firm. "Natomiast dla nas nie ma państwowego czy prywatnego przemysłu – my promujemy jeden polski przemysł zbrojeniowy" – zaznaczyła.

Współpraca między Polską a Kanadą w dziedzinie obrony rozwija się od dłuższego czasu. Po spotkaniu premierów Marka Carneya i Donalda Tuska w sierpniu ubiegłego roku, oba kraje podpisały plan współpracy obronnej i utworzyły grupę roboczą ds. przemysłu obronnego. W kwietniu odbyło się pierwsze spotkanie kanadyjsko-polskiego komitetu sterującego w Ottawie, które wskazało nowe możliwości współpracy w handlu, inwestycjach, energetyce i obronności.

Źródło PAP.