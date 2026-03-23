MSWiA wspiera Warszawskie Targi Obronne. Znamy szczegóły pierwszej edycji

MSWiA obejmuje patronat nad Warszawskimi Targami Obronnymi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie wspiera 1. edycję Warszawskich Targów Obronnych jako patron honorowy.

Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w warszawskim EXPO XXI, a jego głównym tematem będzie wzmacnianie odporności państwa, lokalnych społeczności oraz obywateli.

Głównym założeniem imprezy jest zrzeszenie ekspertów i instytucji dbających o bezpieczeństwo. W programie przewidziano wiele atrakcji i merytorycznych spotkań.

Gdzie i kiedy odbędą się Warszawskie Targi Obronne?

W dniach 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym EXPO XXI zagoszczą Warszawskie Targi Obronne. Program imprezy podzielono na część wystawienniczą oraz panele konferencyjne. Tematyka wydarzenia skoncentruje się na budowaniu odporności kraju, lokalnych środowisk i samych obywateli. Skierowane jest ono do reprezentantów administracji państwowej, sektora biznesowego oraz osób prywatnych. Głównym celem jest połączenie sił środowisk, dla których priorytetem jest szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Organizatorzy chcą udowodnić podczas targów i towarzyszących im konferencji, że kluczem do bezpiecznej Polski jest ścisła współpraca obywateli, państwa i biznesu. Z tego powodu wydarzenie łączy formę targów z branżowymi dyskusjami. Warszawskie Targi Obronne mają być miejscem, gdzie wymienia się wiedzę, prezentuje nowatorskie pomysły i promuje współdziałanie. Ma to pomóc w kształtowaniu postaw proobronnych oraz rozwijaniu umiejętności związanych z bezpieczeństwem, które są obecnie niezwykle pożądane.

Marcin Kierwiński i MSWiA z honorowym patronatem nad imprezą w EXPO XXI

Resort spraw wewnętrznych i administracji, na czele z Marcinem Kierwińskim, zdecydował o przyznaniu wydarzeniu honorowego patronatu. To już trzecie ministerstwo, które oficjalnie wspiera Warszawskie Targi Obronne. Wcześniej podobne kroki podjęli wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Ministerstwo Cyfryzacji, na którego czele stoi Krzysztof Gawkowski.

Udział MSWiA oznacza, że na targach pojawią się delegaci ministerstwa oraz przedstawiciele podlegających mu służb. Podczas zaplanowanych paneli dyskusyjnych podzielą się wiedzą na temat wykorzystania potencjału osób zaangażowanych w różne inicjatywy – od ochotniczych straży pożarnych, przez strzelectwo sportowe, aż po koła łowieckie – w celu budowania silnego i odpornego państwa. Dyskusje obejmą również kwestie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, ochrony kluczowej infrastruktury na szczeblu krajowym i samorządowym, a także bezpieczeństwa w sieci.

Dwa dni pełne wiedzy o bezpieczeństwie w warszawskim EXPO XXI

Targi potrwają dwa dni, 19 i 20 czerwca, i odbędą się w przestrzeniach warszawskiego EXPO XXI. Piątek, 19 czerwca, będzie dniem przeznaczonym wyłącznie dla zaproszonych gości. Wtedy to odbędą się zamknięte spotkania i rozmowy między politykami, ekspertami oraz partnerami wydarzenia.

Sobota, 20 czerwca, to dzień otwarty dla szerokiej publiczności. Organizatorzy przygotowali na ten czas liczne pokazy, praktyczne warsztaty oraz prelekcje edukacyjne. Tematyka będzie szeroka – od bezpieczeństwa osobistego i lokalnego, poprzez zagrożenia w internecie, aż po globalne i systemowe wyzwania dla państwa polskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Warszawskich Targów Obronnych