Popularny bank na kilka godzin wyłączony. Z tych usług nie skorzystasz

Przerwa techniczna w mBanku w nocy z 14 na 15 marca

Bank poinformował, że modernizacja systemów została zaplanowana na noc z 14 na 15 marca. W tym czasie część usług będzie niedostępna dla klientów. Największe utrudnienia pojawią się między godziną 2:30 a 9:00. W tym okresie użytkownicy nie będą mogli zalogować się do serwisu transakcyjnego ani do aplikacji mobilnej mBanku. Oznacza to również brak możliwości składania wniosków czy wykonywania operacji bankowych w systemie. Ograniczenia obejmą także płatności kartą w internecie.

Co dokładnie nie będzie działało?

Bank wskazał konkretne usługi, które zostaną objęte przerwą techniczną:

Płatności kartą w internecie – będą niedostępne od 2:30 do 9:00.

– będą niedostępne od 2:30 do 9:00. Serwis transakcyjny i aplikacja mobilna – w tym samym czasie nie będzie można zalogować się na konto ani wykonać żadnych operacji.

– w tym samym czasie nie będzie można zalogować się na konto ani wykonać żadnych operacji. mLinia – konsultanci nie będą mieli dostępu do danych klientów, dlatego nie zrealizują operacji związanych z kontem.

Jednocześnie mBank uspokaja, że przez całą noc będzie można płacić kartą w sklepach stacjonarnych i restauracjach oraz korzystać z bankomatów.

Utrudnienia także dla firm

Ograniczenia obejmą również klientów biznesowych z segmentu MSP i korporacji. W ich przypadku również nie będzie możliwe dokonywanie płatności kartą w internecie między godziną 2:30 a 9:00, choć pozostałe transakcje kartą w sklepach stacjonarnych i wypłaty z bankomatów pozostaną dostępne.

Jak przygotować się na przerwę?

Bank radzi, aby wszystkie ważne operacje – szczególnie przelewy lub wnioski wymagające dostępu do konta – wykonać wcześniej. Choć prace techniczne są krótkie, mogą być odczuwalne dla osób, które w nocy lub rano planują płatności w internecie albo logowanie do bankowości mobilnej. Warto więc sprawdzić swoje zaplanowane transakcje i zlecić je przed rozpoczęciem przerwy.

