GUS opublikował nowe dane o zgonach w Polsce

Pod koniec lutego Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat podsumowujący liczbę zgonów w Polsce w minionym roku. Informacje te bazują na rejestrach Urzędów Stanu Cywilnego i obejmują wyłącznie osoby zameldowane na terenie kraju.

Statystyki zostały opracowane w układzie tygodniowym, zgodnie z międzynarodową normą ISO8601. Specyfika tego systemu polega na tym, że pierwszy tydzień roku może zawierać dni z końcówki roku poprzedniego, a ostatni – objąć początek roku kolejnego. W efekcie danych tych nie sumuje się bezpośrednio do skali miesięcy czy lat kalendarzowych, jednak taki model pozwala na precyzyjne monitorowanie dynamiki zmian w krótkich odstępach czasu.

Z ogólnego podsumowania wynika, że w 2025 roku w Polsce odnotowano łącznie 403 978 zgonów. Analiza regionalna ujawnia jednak znaczące dysproporcje pomiędzy poszczególnymi województwami.

Mazowieckie i śląskie na czele zestawienia

Najwięcej zgonów w 2025 roku odnotowano w województwie mazowieckim – 56 518. Drugie miejsce zajmuje województwo śląskie, gdzie liczba zmarłych wyniosła 51 025. To jedyne regiony w Polsce, w których liczba zgonów przekroczyła 50 tys.

Kolejne miejsca zajmują duże województwa o wysokiej liczbie mieszkańców. W wielkopolskim odnotowano 34 863 zgony, w małopolskim – 32 275, a w dolnośląskim – 31 903. Wysoka liczba zgonów wystąpiła również w województwie łódzkim, gdzie zmarły 30 123 osoby.

W dalszej części zestawienia znajdują się pomorskie (23 177), kujawsko-pomorskie (22 456) oraz lubelskie (22 230). Nieco niższe wartości odnotowano w podkarpackim (19 396) i zachodniopomorskim (18 593).

Najmniej zgonów w opolskim

Na przeciwnym biegunie zestawienia znalazło się województwo opolskie, gdzie liczba zgonów była najniższa i wyniosła 10 544. Niewiele wyższe wskaźniki odnotowano w województwach: lubuskim (10 801) oraz podlaskim (11 848). Do grupy regionów o relatywnie niskiej śmiertelności należą także świętokrzyskie (13 805) i warmińsko-mazurskie (14 421).

Ranking województw z największą liczbą zgonów

Dane GUS pokazują wyraźną zależność między liczbą zgonów a wielkością populacji regionu. Najwięcej zgonów występuje w największych województwach, takich jak mazowieckie czy śląskie, natomiast najmniejsze wartości odnotowano w opolskim, lubuskim i podlaskim. Poniżej szczegółowy ranking:

Mazowieckie – 56 518 Śląskie – 51 025 Wielkopolskie – 34 863 Małopolskie – 32 275 Dolnośląskie – 31 903 Łódzkie – 30 123 Pomorskie – 23 177 Kujawsko-pomorskie – 22 456 Lubelskie – 22 230 Podkarpackie – 19 396 Zachodniopomorskie – 18 593 Warmińsko-mazurskie – 14 421 Świętokrzyskie – 13 805 Podlaskie – 11 848 Lubuskie – 10 801 Opolskie – 10 544

