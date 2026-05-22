Uratuj życie, zanim przyjedzie karetka. Wyjątkowe warsztaty na Warszawskich Targach Obronnych

Wydarzenie w stołecznym obiekcie Expo XXI to doskonały moment na zdobycie praktycznych umiejętności ratunkowych oraz poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie.

W trakcie trwania imprezy Fundacja Gotowi.Org poprowadzi specjalistyczne warsztaty, uczące prawidłowych i szybkich reakcji w obliczu nagłego zagrożenia zdrowia.

Kluczowe są zawsze pierwsze minuty. Zanim po kilkunastu minutach dotrze zespół ratownictwa, masz zaledwie 3-5 minut na działanie. Zdobądź wiedzę, która ocala ludzkie życie!

Fundacja Gotowi.Org zagości na Warszawskich Targach Obronnych

W obliczu bezpośredniego zagrożenia życia najistotniejszy jest czas reakcji. Przedstawiciele Fundacji Gotowi.Org pojawią się na Warszawskich Targach Obronnych, by szczegółowo wyjaśnić, jak zachować zimną krew, poprawnie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i zabezpieczyć przy tym siebie oraz swoich bliskich.

To wyjątkowe wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w warszawskim obiekcie Expo XXI. Pierwszy dzień imprezy, czyli piątek 19 czerwca, ma charakter wyłącznie branżowy i pozostaje zamknięty dla osób spoza środowiska. Przedstawiciele biznesu, eksperci, członkowie służb i profesjonaliści związani z sektorem militarnym mogą zarejestrować się bezpłatnie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej targów.

Dzień otwarty na Warszawskich Targach Obronnych już 20 czerwca

Z kolei sobota, 20 czerwca, to dzień w pełni otwarty dla wszystkich fascynatów militariów, bezpieczeństwa, obronności i survivalu. Bilety wstępu na to wydarzenie są już dostępne w oficjalnej sprzedaży. Dla uczestników, którzy tego dnia odwiedzą imprezę, organizatorzy przygotowali całe mnóstwo zróżnicowanych atrakcji.

Przestrzeń targowa w Expo XXI wypełni się specjalistycznym sprzętem, z którego na co dzień korzystają żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych, a także nowoczesnym uzbrojeniem i zaawansowanymi technologiami poprawiającymi bezpieczeństwo. Goście zapoznają się z innowacjami stworzonymi z myślą o cywilach oraz formacjach państwowych. Wydarzenie stanowi ponadto idealną przestrzeń do prowadzenia bezpośrednich dyskusji z branżowymi ekspertami, dystrybutorami i samymi producentami sprzętu.

Reakcja przed przyjazdem karetki. Warsztaty na Warszawskich Targach Obronnych

Poza wystawami specjalistycznego sprzętu, w harmonogramie przewidziano angażujące panele dyskusyjne oraz debaty eksperckie. Organizatorzy zapraszają także na edukacyjne prelekcje połączone z przydatnymi ćwiczeniami praktycznymi. Specjalnie dla gości wydarzenia Fundacja Gotowi.Org opracowała bloki tematyczne, które łączą niezbędną teorię z warsztatem. Pierwsze ze spotkań skupi się na kwestiach samoobrony w ramach cyklu zatytułowanego „Bądź bezpieczny i gotowy”.

Kolejny blok poświęcono bezpośrednio ratowaniu zdrowia pod hasłem „Karetka dojedzie za 12 minut, nie masz tyle czasu”. Eksperci z Fundacji Gotowi.Org zwracają uwagę na kluczowy fakt – w krytycznych momentach, takich jak:

nagłe ustanie akcji serca,

silne, masywne krwawienie,

poważne zadławienie,

poszkodowany ma zaledwie od trzech do pięciu minut na otrzymanie niezbędnej pomocy. Przedstawiciele organizacji przekazują jasny komunikat w tej sprawie.

Karetka dojedzie na miejsce za ok. 12 minut, nie masz tyle czasu. W takich chwilach nie liczy się sprzęt. Nie liczą się deklaracje. Liczy się to, czy ktoś obok potrafi działać. Twoje ręce mogą być pierwszym i jedynym ratownikiem, zanim przyjedzie karetka. Przyjdź na pokaz pierwszej pomocy. Naucz się działać wtedy, gdy każda sekunda decyduje o życiu. Ratuj życie!

Edukacyjny pokaz na Warszawskich Targach Obronnych w Expo XXI

Praktyczna prezentacja udzielania pomocy przedmedycznej, poprowadzona przez Fundację Gotowi.Org, odbędzie się drugiego dnia targów, czyli 20 czerwca w przestrzeni Expo XXI. Wspomniana organizacja od lat realizuje szeroko zakrojone kampanie edukacyjne dla dorosłych i młodzieży, ucząc odpowiedniego reagowania na katastrofy naturalne oraz zagrożenia spowodowane bezpośrednim czynnikiem ludzkim. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.