Rząd planuje reformę Państwowej Inspekcji Pracy, mającą na celu zwiększenie jej skuteczności i zakresu działania.

PIP zyska nowe uprawnienia, w tym możliwość nakładania wyższych kar i kontrolowania większej liczby obszarów.

Zmiany mają lepiej chronić prawa pracowników i zapewnić przestrzeganie przepisów.

Jakie zmiany wprowadza nowa reforma Państwowej Inspekcji Pracy?

Rada Ministrów zatwierdziła projekt reformy dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe regulacje przewidują nadanie inspektorom uprawnień do zmiany umów cywilnoprawnych i umów B2B na umowy o pracę. To jeden z kluczowych kamieni milowych, których realizacja jest niezbędna do uzyskania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Polska musi wdrożyć te zmiany do końca czerwca bieżącego roku.

Dlaczego pierwsza wersja projektu została odrzucona?

Pierwsza wersja reformy przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie uzyskała akceptacji premiera Donalda Tuska. Premier wyraził obawy, że nadmierne uprawnienia nadane urzędnikom mogłyby negatywnie wpłynąć na działalność firm i prowadzić do utraty miejsc pracy przez wielu pracowników.

Jakie są dodatkowe zmiany w projekcie?

Projekt przewiduje także, że pracodawcy będą mieli 30 dni na odwołanie się od decyzji inspektora do sądu pracy, a sprawy będą rozpatrywane w ciągu 30 dni. Nowe regulacje umożliwią również wymianę informacji między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy oraz Krajową Administracją Skarbową. Dodatkowo, inspektorzy będą mogli przeprowadzać zdalne kontrole, a kary za naruszenia praw pracowniczych zostaną zwiększone.

Źródło PAP.