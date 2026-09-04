Przełomowy sezon szczepień. Będzie możliwe podanie szczepionki przeciwko grypie i wirusowi RS jednocześnie

Czy jednoczesne szczepienie przeciwko grypie i RS jest bezpieczne?

Rozpoczyna się sezon szczepień przeciwko infekcjom sezonowym, takim jak grypa i wirus RS, które najczęściej występują od jesieni do wiosny. Wirus RS jest najbardziej aktywny od października do maja, podczas gdy grypa osiąga szczyt zachorowań między styczniem a kwietniem.

Eksperci z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych zachęcają do jednoczesnego szczepienia przeciwko obu tym infekcjom. Taka praktyka, znana jako koadministracja, polega na podaniu kilku szczepionek podczas jednej wizyty.

Jakie są zalety koadministracji szczepionek?

„Wiele osób już tak postępuje” – mówi przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych prof. Adam Antczak. „Między wrześniem a grudniem 2025 roku co czwarta wizyta szczepienna w aptece obejmowała więcej niż jedno szczepienie.”

Podczas konferencji prasowej „Gotowi na sezon” prof. Antczak zapewnił, że koadministracja szczepionek jest bezpieczna i skuteczna. „Pozwala zwiększyć realizację zalecanych szczepień i ogranicza utratę okazji do szczepienia” – dodał. Podkreślił, że łączenie szczepień w jednej wizycie jest wygodne i oszczędza czas pacjentów.

Jakie szczepionki można podać jednocześnie?

Jeśli nie ma przeciwwskazań, możliwe jest jednoczesne podanie kilku różnych szczepionek, nie tylko tych sezonowych. Według ekspertów z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych, oprócz szczepionek przeciwko grypie i wirusowi RS oraz Covid-19, można również zaszczepić się przeciwko pneumokokom oraz krztuścowi, używając szczepionki przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi.

Szczepionki powinny być podawane w przeciwległe mięśnie naramienne. W przypadku podania więcej niż dwóch szczepionek, można je wstrzyknąć w jedną kończynę, zachowując odstęp 3 cm, co umożliwia ocenę ewentualnych reakcji poszczepiennych.

Czy koadministracja szczepionek jest nowa?

Jednoczesne podawanie kilku szczepionek jest od wielu lat powszechnie stosowane w pediatrii oraz w medycynie podróży u dorosłych. To sprawdzona metoda, która pozwala na skuteczną ochronę przed wieloma infekcjami jednocześnie.

Zmiana priorytetów w zakupach wojska. MON rewiduje plany, a Black Hawki mogą zyskać nowe życie [GALERIA]

39