Agencja Mienia Wojskowego czyści magazyny. Na liście Honkery i ciężarówki

Regionalny oddział AMW w Bydgoszczy zaprasza na pierwszą w tym roku licytację mienia, która odbędzie się 3 marca. Katalog obejmuje między innymi legendarne ciężarówki Star oraz terenowe Honkery, a także sprzęt warsztatowy i agregaty. Zysk uzyskany z transakcji zostanie w całości przekazany na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Poniżej wyjaśniamy procedury niezbędne do wzięcia udziału w tym wojskowym przetargu i zdobycia unikalnego sprzętu.

Licytacja w Bydgoszczy. Co trafi pod młotek 3 marca?

Start maratonu przetargowego zaplanowano na początek marca. Bydgoska placówka Agencji Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż aż 168 różnorodnych pozycji, w tym pojazdy, sprzęt techniczny i surowce. Pieniądze uzyskane od zwycięzców aukcji zostaną przekazane na modernizację polskiego wojska. Aby wziąć udział w licytacji, należy wpłacić wadium wynoszące 10 proc. ceny wywoławczej interesującego nas przedmiotu. Oferty w zamkniętych kopertach trzeba dostarczyć do kancelarii przy ul. Gdańskiej 163A najpóźniej do 3 marca 2026 roku, do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:00.

Ceny ciężarówek Star i autobusów. Oferta dla firm

"Wśród najciekawszych pozycji dostępnych na bydgoskim przetargu znajdziemy samochody Star 266M oraz 1142. Pierwszy z nich, świetnie radzący sobie w terenie, Agencja wyceniła na 45 000 zł, a drugi, o większej ładowności, na 15 000 zł" - mówi Portalowi Obronnemu Katarzyna Kulińska, specjalista w Dziale ds. Marketingu i PR, Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy.

Przedstawicielka Agencji zaznacza, że lista pojazdów jest długa i przyciągnie zarówno przedsiębiorców transportowych, jak i klientów indywidualnych. W katalogu aukcyjnym widnieją: autobus pasażerski marki Autosan H10.10, którego licytacja zaczyna się od 18 000 zł, samochód sanitarny Iveco, wyceniony na minimum 25 000 zł oraz dostawczy Ford Transit z ceną startową na poziomie 17 000 zł.

Ile kosztuje Honker z demobilu? Legenda polskiej motoryzacji

Żaden szanujący się przetarg wojskowy nie może obejść się bez słynnego Honkera, który stał się już ikoną internetowych żartów i memów. Bydgoski oddział oferuje nabywcom dwa pojazdy modelu 2000 oraz dwa egzemplarze wersji 2324. Marzenie o posiadaniu tej terenówki wiąże się z wydatkiem rzędu ponad 11 000 zł. Dodatkowo wojsko pozbywa się zapasów magazynowych części zamiennych do takich marek jak Autosan, KRAZ, Lublin czy ZIŁ. Najbogatsze pakiety podzespołów kosztują nawet 40 000 zł.

Agregaty prądotwórcze z wojska. Ceny sprzętu zasilającego

Katarzyna Kulińska z bydgoskiego AMW podkreśla, że marcowa wyprzedaż wykracza poza samą motoryzację. Na liście znalazły się wydajne zespoły spalinowo-elektryczne oraz agregaty prądotwórcze. Potencjalni kupcy mogą licytować urządzenia o zróżnicowanej mocy. Jednostki 8 kW wystawiono za kwotę 4 500 zł, a mocniejsze generatory 16-kilowatowe wyceniono na 8 000 zł. Z kolei potężna polowa stacja zasilania 100 kVA wymaga oferty co najmniej 25 000 zł.

Oprócz ciężkiego sprzętu, Agencja czyści magazyny z elektroniki i wyposażenia biurowego. Zestawy sprzętu komputerowego dostępne są w cenach od 4 000 zł do ponad 9 000 zł, a materiały eksploatacyjne i tonery startują od 1 200 zł. Pakiety niszczarek dokumentów wyceniono symbolicznie na 100 zł. Dostępne są także meble i akcesoria biurowe.

Wyposażenie warsztatu i surowce. Co jeszcze sprzedaje armia?

Mechanicy i właściciele warsztatów znajdą coś dla siebie w sekcji technicznej. Wojsko oferuje szeroki wachlarz narzędzi, takich jak: wyważarki do kół za 1 200 zł, urządzenia do analizy spalin od 250 zł oraz wiertarki stołowe wycenione na 2 400 zł. Ponadto dostępne są sprężarki powietrza od 800 zł, spawarki transformatorowe startujące od 500 zł i podnośniki hydrauliczne za jedyne 300 zł.

Ostatnią kategorię stanowią surowce wtórne oraz odpady przeznaczone do recyklingu. Cennik złomu metali żelaznych otwiera stawka 0,55 zł za kilogram. Metale kolorowe, takie jak miedź, brąz czy mosiądz, wyceniono na 20 zł za kilogram, natomiast aluminium na 6 zł. Za kilogram zużytych akumulatorów ołowiowych trzeba zapłacić 2 zł.