Wielkie wydarzenie zbrojeniowe - Warszawskie Targi Obronne. Zobaczysz tam najnowszy sprzęt i technologie

Warszawskie Targi Obronne w Expo XXI skupią się na kwestiach odporności państwa oraz bezpieczeństwa cywilnego.

Impreza połączy wystawę sprzętu z konferencją, integrując służby, biznes i społeczeństwo.

Honorowym patronem inicjatywy został wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19 i 20 czerwca w Expo XXI

Stolica przygotowuje się na wyjątkowe przedsięwzięcie dedykowane szeroko pojętej ochronie państwa. Już 19 i 20 czerwca hale Expo XXI ugoszczą uczestników Warszawskich Targów Obronnych. To inicjatywa, która nie ma swojego odpowiednika w Warszawie, łącząca w sobie elementy wystawiennicze z panelem dyskusyjnym. Głównym założeniem organizatorów jest zintegrowanie środowisk, od których zależy stabilność i bezpieczeństwo Polski.

Wydarzenie ma stać się platformą do transferu wiedzy oraz demonstracji nowinek technologicznych. Kluczowe jest tu budowanie trwałych relacji i współpraca między sektorami, co bezpośrednio przekłada się na wzrost kompetencji społeczeństwa w zakresie reagowania na zagrożenia i kształtowanie postaw proobronnych.

Połączenie targów z debatą ekspercką

Formuła spotkania została podzielona na dwa uzupełniające się filary. W strefie ekspozycyjnej zwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska uzbrojenie, specjalistyczny ekwipunek oraz zaawansowane systemy technologiczne. Równolegle toczyć się będą debaty z udziałem specjalistów, co stworzy idealne warunki do wymiany poglądów, także w kuluarach.

Celem nadrzędnym jest konsolidacja kluczowych grup interesariuszy. Mowa tu o przedstawicielach administracji rządowej, Siłach Zbrojnych RP, funkcjonariuszach innych służb oraz przemyśle zbrojeniowym. Oferta skierowana jest także do cywilów, którzy chcą świadomie przygotować się na sytuacje kryzysowe. Warto podkreślić, że wydarzenie honorowym patronatem objął wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do kogo skierowane jest czerwcowe wydarzenie?

Organizatorzy stawiają na synergię, wychodząc z założenia, że bezpieczeństwo narodowe opiera się na współpracy wielu środowisk. Dlatego zaproszenie do udziału w targach wystosowano do trzech głównych grup odbiorców:

Przedstawiciele państwa – w tym pracownicy administracji centralnej, funkcjonariusze służb mundurowych i ratowniczych, samorządowcy oraz kadra naukowa uczelni związanych z bezpieczeństwem;

– w tym pracownicy administracji centralnej, funkcjonariusze służb mundurowych i ratowniczych, samorządowcy oraz kadra naukowa uczelni związanych z bezpieczeństwem; Sektor biznesowy – przedsiębiorstwa zbrojeniowe, dostawcy technologii podwójnego zastosowania (dual-use), firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem oraz dystrybutorzy sprzętu ochronnego i broni;

– przedsiębiorstwa zbrojeniowe, dostawcy technologii podwójnego zastosowania (dual-use), firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem oraz dystrybutorzy sprzętu ochronnego i broni; Obywatele – pasjonaci strzelectwa i kolekcjonerzy, preppersi, miłośnicy survivalu, osoby aktywne w lokalnych inicjatywach obronnych oraz wszyscy chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie ratownictwa.

Informacje dla potencjalnych wystawców

Swoją ofertę podczas targów mogą zaprezentować podmioty profesjonalnie związane z branżą security, strzelectwem czy technologiami cywilnymi. Dotyczy to zarówno producentów i dystrybutorów, jak i firm szkoleniowych kierujących swoje usługi do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Rejestracja dla wystawców jest wciąż otwarta, a zgłoszenia można przesyłać bezpośrednio poprzez oficjalną stronę internetową wydarzenia.